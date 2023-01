Válek a Fiala řeší dostupnost léků. Česko teď zachraňují zahraniční antibiotika

Celá Evropa včetně České republiky nyní řeší masivní výpadek antibiotik. Schází hlavně penicilin, lékárníci hovoří o největším výpadku za posledních třicet let. Během ledna a února má však ze zahraničí dorazit půl milionu antibiotik.

Ve středu vláda schválila úhradu prvních 100 tisíc balení ze zahraničí z veřejného zdravotního pojištění. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka jde o první část z očekávaných 500 tisíc balení. Předjednaných je 800 tisíc kusů, řekl.

„Z každé skupiny antibiotik, ve které jich je třeba deset, bude vždycky nějaký lék k dispozici,“ zopakoval Válek. Ministerstvo podle něj léky samo nekupuje, ale jedná s výrobci a distributory, kteří mají na starosti celou Evropu.

„Zákon nám umožňuje lék na mimořádný dovoz dostat do České republiky, doplnit ho českým obalem a určit mu ve zkráceném režimu cenu a úhradu pojišťovny,“ dodal. Do budoucna by mohly centrální nákupy léčiv dělat i evropské úřady.

Důvodů, proč je v současné době nedostatek léků na horečku nebo antibiotik, je podle Válka více a vzájemně se posilují. Lidé jsou více nemocní, protože epidemie respiračních nemocí je po dvou letech protiepidemických opatření kvůli covidu-19 výrazně silnější.

Problémem je podle ministra také plánování výroby léků ze strany výrobců. „Výrobci plánovali výrobu na rok 2022 začátkem roku 2021,“ zdůvodnil. Prodloužily se podle něj i dodací lhůty. „Co se z Číny vozilo během 14 dní, to se teď vozí během čtyř měsíců,“ doplnil ministr.