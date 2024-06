V armádě byl od 17 let. Zemřel veterán, který po válce zasedal v Norimberku

„S hlubokým zármutkem jsem obdržela zprávu, že nás opustil jeden z posledních válečných veteránů 2. světové války. Upřímnou soustrast pozůstalým. Nikdy nezapomeneme!“ vyjádřila lítost nad úmrtím Charlese Strassera ministryně obrany Jana Černochová.

Stalo se tak pouze pár dní poté, co společně s dalším druhoválečným veteránem Jiřím Kafkou oslavili v Normandii 80. výročí vylodění spojenců. Na akci, která se konala 6. června, letěli za doprovodu prezidenta Petra Pavla.

Charles Gad Strasser se narodil 23. 4. 1927 v Charodu na britském mandátním území Palestiny, následně se jeho domovem staly severozápadní Čechy, konkrétně Teplice. V roce 1938 ale musel kvůli židovskému původu Československo opustit.

Poté, co dokončil střední školu, v 17 letech vstoupil do československé armády ve Velké Británii. Jeho otec byl u zrodu organizace Lidice Shall Live, která vybrala velké množství peněz na poválečnou obnovu nových Lidic.

„Po dokončení střední školy jsem se rozhodl, že chci nějak přispět a pomoci spojencům ve válce. Koncem roku 1944 jsem šel na československé velvyslanectví v Londýně a dobrovolně se přihlásil do armády, i když mi ještě chyběl rok do dosažení osmnácti let. Trochu jsem tedy zalhal a nikdo to nezpochybnil. Následně jsem obdržel pokyn dostavit se do výcvikového střediska v Leigh on Sea, kde jsem obdržel uniformu a podstoupil základní výcvik. Po dvou měsících jsem byl převelen do Oostende a následně přidělen k jednotce obléhající Dunkerk ve francouzském Herzeele. Tam jsem byl pověřen plnit úkoly jako motospojka, denně jsem najížděl přes padesát kilometrů mezi našimi jednotkami a velitelstvím,“ uvedl podle ministerstva obrany Charles G. Strasser.

Po skočení 2. světové války přišel rozkaz pro jejich přesun zpátky do Československa. Zde se však nezdržel dlouho.

„Podařilo se mi nakonec dostat až domů do Teplic, nikoho z rodiny jsem tam však už nenašel. Poté přišel rozkaz převelení do Pardubic. Já však už dál v armádě být nechtěl. Vojenská kariéra mě nelákala. Chtěl jsem boji za svobodu přispět nějak jinak. Na doklady o demobilizaci jsem musel čekat v Plzni, v americké zóně. Nakonec jsem dostal povolení a odjel do Anglie, kde jsem se potkal s kapitánem Hochwaldem (pobočníkem gen. Ečera) a o několik dní později jsem byl už na cestě směrem k norimberskému tribunálu,“ komentuje Strasser svůj návrat z fronty.

Strasser působil v československé delegaci u norimberského soudního tribunálu. Zde osm měsíců intenzivně zpracovával dokumentaci potřebnou pro převoz převoz zajatých důstojníků SS do Československa a Polska, kde měli být za své činy souzeni. Téměř na denní bázi zde potkával nacistické důstojníky, mezi nimi i Hermana Göringa či Rudolfa Hesse.

Po ukončení činnosti v Norimberku se vrátil zpět do Anglie a začal si hledat práci. Jeho prvním zaměstnáním byla práce v obchodu s fotoaparáty, která mu následně otevřela cestu ke kariéře profesionálního fotografa. Kromě fotografování se stalo jeho vášní také létání a nezanevřel ani na další dobročinné aktivity v rámci charitativní organizace Rotary club.

Právě spojení těchto dvou posledních aktivit přineslo Charlesi G. Strasserovi ocenění také od britské královny Alžběty II., která jej v roce 2000 vyznamenala Řádem britského impéria. V srpnu 2012 převzal z rukou tehdejšího ministra obrany Alexandra Vondry Záslužný kříž III. stupně. Kříž obrany státu ministra obrany ČR mu v prosinci loňského roku předal ředitel Kabinetu ministryně obrany Petr Mach.