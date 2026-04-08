Více než polovina Ukrajinců, kteří získali v Evropské unii po začátku ruské invaze dočasnou ochranu, pobývá právě v Česku, Polsku a Německu. Polsko přitom už podmínky pro pobyt Ukrajinců zpřísnilo. Státy nyní chtějí mít materiál, který bude varovat, jaká rizika mohou jednotlivým zemím po ukončení války hrozit a jak se může zhoršit bezpečnostní situace. Nejčastěji se mluví o nárůstu kriminality.
„V okamžiku, kdy dojde k jakémukoli ukončení válečného konfliktu, tyto komunity budou fungovat přirozeně bez jakéhokoli pejorativního přídechu jako určitý magnet pro příchozí,“ uvedl na jednání poslaneckého bezpečnostního výboru policejní prezident Martin Vondrášek. Nikdo podle něho není schopen odhadnout, zda nastane malá či velká migrační vlna ani její směr.
„Je to největší bezpečnostní riziko pro Českou republiku, které vtuto chvíli vnímám,“ řekl policejní prezident.