Poprvé v tajném bunkru ze studené války. Centrála v Libavé hlásala povely Kremlu

Je to taková obyčejná kancelář. Sektorový nábytek, na stropě zářivky, vybavená kuchyňka, na zdech záclonky a líbivé fotografie krajinek zalitých sluncem. Člověku by se tu i líbilo. Všechno je přitom iluze, mající navodit pocit normálnosti. Za zdmi totiž „zuří jaderná válka“. To místo má přimět lidi nezešílet z toho, že jsou zavřeni hluboko v podzemním krytu, zatímco nad jejich hlavami panuje nukleární spoušť.

MF DNES prozkoumala jednu z nejzáhadnějších vojenských staveb studené války, malé podzemní městečko, které se poprvé veřejnosti otevře 11. června. Třebaže bylo zprovozněno v roce 1976, dodnes se tam až na pár jednotlivců nikdo nedostal. Zajišťovalo totiž komunikaci armád několika států.