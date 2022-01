Vláda může chystat přeočkování od 12 let, míní Chlíbek. EMA ho brzy schválí

Podle vakcinologa Romana Chlíbka by vláda mohla začít připravovat doporučení pro přeočkování dětí od 12 do 15 let posilující dávkou vakcíny proti covidu-19. Dosud v této věkové skupině absolvovalo očkování téměř 200 tisíc dětí. Z nich kolem 6 tisíc už je více než pět měsíců po očkování. Stejně jako u dospělých by mělo od dokončení očkování uběhnout pět měsíců.