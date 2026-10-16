Na očkování rizikových skupin i zdravotníků apeluje i ministerstvo zdravotnictví, které ve velkém nakoupilo vakcíny. Pro letošní sezonu se předpokládá dodání o 15 procent dávek vakcín proti chřipce více než loni. Do Česka již dorazilo zhruba 540 tisíc dávek a dalších zhruba 400 tisíc dávek bude k dispozici během října a začátkem listopadu. Všechny nemocnice již nyní povinně očkují na hepatitidu B. Sezonní vakcíny ale povinné nejsou.
„Nejčastěji uvádějí strach z nežádoucích účinků, nedůvěru v účinnost nebo přesvědčení, že jejich vlastní imunita je dostatečně silná.“