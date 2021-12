Děti nedostaly špatnou vakcínu, ohrazuje se Chytrá karanténa

Na webu pro registraci očkování byl pro všechny děti do 15 let totožný formulář, proto přišel server Neovlivni.cz s varováním, že děti od 5 do 11 let mohou být očkované i vakcínou, která pro ně není vhodná.

„Žádné děti nedostaly špatné vakcíny a ani nemohly. To, co popisujete bylo dáno jen tím, že registrační formulář pro děti do 15 let je jen jeden. Zatímco pro děti 5-11 let je pouze jedna vakcína, tak pro ty starší je jich více,“ vysvětlila Chytrá karanténa na Twitteru.

Pokud rodič zaregistroval dítě na vakcínu, která pro něj není vhodná, podle Chytré karantény nemohlo k očkování nevhodnou vakcínou dojít. „Pokud rodič, který registroval dítě 5-11 let nezvolil nebo vybral špatně, tak se pro očkování automaticky přiřadila vakcína pro starší děti. To neznamená, že by se ale děti touto vakcínou očkovaly,“ uvedla Chytrá karanténa.

Všechny děti do 15 let očkují pediatři, kteří si podle Chytré karantény věk dítěte ověří, a podle toho uzpůsobí i vakcínu. Nicméně technici web pro registrace upravili, a děti od 5 do 11 už na webu nebudou mít v nabídce volbu vakcíny.

„200 rezervací, u kterých byla špatně zadaná vakcína, jsme převedli do správných kalendářů na očkovacích místech. Za vzniklé problémy se omlouváme,“ napsala Chytrá karanténa.

Děti od 5 let se mohou registrovat na očkování proti koronaviru od pondělí. Schválená je pro ně zatím pouze vakcína Pfizer. Očkovací látky pro děti mají oproti variantě pro dospělé třetinovou sílu, podávají se dvě dávky.