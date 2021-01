V okamžiku, kdy nemocnici zbudou vakcíny, dostanou je okamžitě bez jakékoliv registrace, čekání či posuzování zdravotního stavu právě tito lidé ze seznamu, který si ředitel pojmenoval „depo“.



Teď v čele nemocnice skončil, rezignoval poté, co jej k tomu vyzval hejtman Martin Kuba, protože očkoval lidi, kteří by se podle vládní strategie k vakcíně nedostali. MF DNES případ do detailu zmapovala. Vedle pochybení ředitele ukazuje i zmatky v očkování.