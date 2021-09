Chlapci po vakcíně ochrnula půlka obličeje. Stát dělal mrtvého brouka

Pokud se dítě očkovalo před rokem 2014 nebo po roce 2020 jednou z povinných vakcín a má kvůli tomu následky, mělo by být za vzniklou újmu podle zákona odškodněno. V mezidobí šesti let tomu tak ale nebylo. Rodiny se proto peněz domáhaly přes soudy jen marně. To by se teď mělo změnit, Nejvyšší soud se totiž zastal chlapce, kterému po hexavakcíně ochrnula polovina obličeje.