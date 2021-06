První dávka AstraZeneca, druhá Moderna. SÚKL připustil kombinovatelnost

„Z pohledu SÚKL nyní platí, že očkování by mělo být dokončeno stejnou vakcínou, jakou bylo zahájeno. Tento postoj se může změnit na základě dalších výsledků studií,“ uvedla šéfka SÚKL Irena Storová.



Ve výjimečných případech, kdy není možné dokončit očkování stejnou vakcínou, jakou bylo zahájeno, by měl být pro druhou dávku zvolen alespoň stejný typ vakcíny. V případě, kdy je jako první dávka podána vektorová vakcína a není možné dokončit očkování druhou dávkou vektorové vakcíny, je na zvážení poskytovatele zdravotních služeb podání druhé dávky mRNA vakcíny.

„Očkovaný ale musí být upozorněn, že se jedná o dávkovací schéma, které není v souladu s rozhodnutím o registraci vakcín,“ upozorňuje Storová.

Lékaři a očkovaní se podle SÚKL mohou setkat s tím, že při druhé dávce vakcíny nemůže být použita stejná očkovací látka jako na počátku schématu. Důvodem může být třeba kontraindikace pro podání druhé dávky dané vakcíny nebo komplikace při dodávkách vakcín. To je nyní případ vakcíny od společnosti AstraZeneca, která může ve výjimečných případech způsobovat zdravotní komplikace a která se nedoporučuje podávat lidem mladším 60 let.

Aktuálně jsou k dispozici studie, které popisují kombinování vakcín proti COVID-19, a to i mezi jednotlivými druhy (kombinace mRNA a vektorových vakcín).

„Výstupy z těchto studií naznačují, že kombinování vakcín bude pravděpodobně možné, je však potřeba doplnit další data. Vzhledem k malému vzorku očkovaných osob ve studiích je totiž stále potřeba brát informace o bezpečnosti a účinnosti jako orientační,“ vysvětluje Storová.

Dosavadní studie ale podle ní na problém s bezpečností a účinností neukazují. Pro potvrzení takových výsledků je potřeba počkat na výsledky dalších studií, které se očekávají v dohledné době.

Doporučení SÚKL jen kopíruje to, co se již děje v jiných evropských zemích. Německá kancléřka Angela Merkelová byla naočkována vakcínou od společnosti Moderna, ačkoliv první očkovací dávku měla od AstraZeneca. Evropská léková agentura (EMA) by měla o kombinování vakcín rozhodnout do konce června. Zatím to ale vypadá, že její odborníci takzvanou dvojí ochranu doporučí. Zatímco vakcína AstraZeneca obsahuje modifikovaný adenovirus se spike proteinem, vakcíny od Pfizeru a Moderny využívají mRNA technologii. Kombinace obojího by mohla ochranu posílit.

Kombinování vakcín považuje za bezpečné i Česká vakcinologická společnost. „Shodli jsme se na tom, že studie, které proběhly ve Španělsku nebo ve Velké Británii, v tuhle chvíli poskytují informace o tom, že kombinovatelnost je možná,“ popsal pro iROZHLAS.cz šéf vakcinologů Roman Chlíbek. Podle něj je tento postup vhodný zvlášť u lidí, kteří z nějakého důvodu odmítají druhou dávku vakcíny AstraZeneca.

„Ať už ze zdravotního nebo jakéhokoli jiného důvodu, třeba i ze strachu. Než aby šli na druhou dávku, nepůjdou na žádnou. To je pro nás nepřijatelné,“ dodal Chlíbek s tím, že po jedné dávce není ochrana dostatečná, a už vůbec ne proti delta mutaci koronaviru.

Stanovisko SÚKL se netýká kombinací s vakcínou Janssen, která je jednodávková.