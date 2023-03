ČR chce rozložit dodávky vakcín na covid do roku 2026. Ušetří přes miliardu

Česká republika chce rozložit dodávky vakcín na covid-19 až do konce roku 2026, které objednalo od firmy Pfizer/BioNTech. Díky tomu by se totiž mohlo ušetřit až 1,5 miliardy korun, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Podle slov náměstka je to součástí dodatku ke smlouvám Evropské komise s výrobcem.