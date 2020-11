Prymula: Účinnost vakcín ke 100 procentům? Neobvyklé, na bázi senzace

Třeba společnost Pfizer, jejíž vakcína je považovaná za jednu z nejslibnějších, nejprve na základě předběžných výsledků hovořila o účinnosti 90 procent.

Firma uvedla, že požádá americké úřady o mimořádné nasazení vakcíny v USA. Brusel následně oznámil, že pro Evropskou unii objedná 200 milionů vakcín s možností přiobjednání dalších 100 milionů. Obdobnou domluvu již komise uzavřela s šesti dalšími výrobci.

Brzy poté se nechaly slyšet ruské úřady, že jejich očkovací látka Sputnik dosahuje 92procentní účinnosti. O několik dní později další americká společnost, Moderna, oznámila, že její vakcína proti covidu-19 má účinnost 94,5 procenta. O další tři dny zveřejnil Pfizer první sadu konečných výsledků z poslední fáze testů. Podle těch je účinnost produktu 95 procent.

Prymulovy pochyby

„Z odborného hlediska je neobvyklé, že by respirační vakcína měla úspěšnost 90 až 100 procent. Tohle je až na bázi senzace. To by třeba znamenalo, že by mohla být menší proočkovanost. Nemusela by být 80 až 90 procent, stačilo by třeba 60,“ řekl Prymula v rozhovoru pro MF DNES.

Všechny látky tak vysoce přesahují limity, které pro schválení vakcíny určily příslušné orgány. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv požaduje jen padesátiprocentní účinnost. Evropská léková agentura, jejímž souhlasem se řídí i české úřady, zase již podle listu The Wall Street Journal deklarovala, že pokud bude vakcína na koronavirus bezpečná, udělá výjimku a schválí i takovou, která by měla méně než padesátiprocentní účinnost.

Na sto procent totiž není účinná žádná vakcína. Třeba klinická účinnost očkování proti chřipce dosahuje podle odhadů sedmdesáti až devadesáti procent u dospělých osob mladších pětašedesáti let.

Účinnost však nijak nesouvisí s bezpečností vakcíny. Ta je pořád klíčová a oba úřady již deklarovaly, že schválí jen takovou látku, která nebude v klinických hodnoceních vykazovat jakékoliv vážné vedlejší účinky. „Pokud dojde k centrální registraci a schválení Evropskou komisí, tak vakcína musí být bezpečná,“ řekl dříve ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

„To, že to probíhá rychleji, je vyváženo tím, že je do hodnocení zapojeno obrovské množství dobrovolníků,“ podotkl k debatám o rychlosti vývoje vakcíny. Ten totiž běžně trvá několik let, vakcína na koronavirus by mohla být dostupná jen něco málo přes rok po prvním výskytu viru.

Podle odhadu ministra zdravotnictví Jana Blatného dorazí vakcíny do Česka na přelomu roku. „Je možné, že první vakcíny by mohly do České republiky dokonce dorazit i před koncem roku. Já bych spíš řekl, že to bude leden, únor,“ uvedl v pátek. Česko je nakoupí přes iniciativu Evropské komise, bude to asi pět milionů dávek. Objednané vakcíny jsou dvoufázové, stačit tak budou v první vlně pro asi dva a půl milionu lidí.