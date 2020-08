Pořadník očkování proti covidu: nejdřív staří, nemocní a lékaři, pak vláda

Vývoj vakcíny na nemoc covid-19 vypadá nadějně, první dávky by se do Česka mohly dostat ještě do konce roku. Nejprve dostanou očkování rizikové skupiny, mezi které ministerstvo řadí osoby s oslabenou imunitou, lidi starší 65 let a chronicky nemocné. Mezi prvnímu dostanou vakcínu i zdravotníci. Vládu čeká očkování až v druhé vlně.