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Vakcína jim zničila zdraví, ale odškodnění nezískali. Po letech soudů mají lidé šanci

Ivana Lesková
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií
Byli zodpovědní, chránili sebe i jiné. Po očkování ale zažili nečekané peklo. Marii ochromily bolesti hlavy, pak přišla o oko. Janovi se zanítil srdeční sval. Honzíkovi trvale ochrnul lícní nerv. Oni i další lidé se přesto marně domáhají slibovaného odškodnění od státu. Po letech mohou uspět. Nejvyšší soud totiž přelomovým verdiktem v případu Jana otevřel cestu k vyplacení náhrady jemu i dalším.

Podle nového verdiktu mají nárok na odškodné nejen extrémně mimořádné případy, kdy po očkování nastane smrt nebo třeba kóma. Stát musí brát zřetel i na další prokázané déletrvající vážné následky vakcín.

Mrzí mě, že stát chce, ať se lidé očkují, ale pak vyžaduje po pacientech drahé znalecké posudky a nakonec stejně všechny žádosti zamítá.

Marie Samcovápoškozená

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Vakcína jim zničila zdraví, ale odškodnění nezískali. Po letech soudů mají lidé šanci

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