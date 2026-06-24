Byli zodpovědní, chránili sebe i jiné. Po očkování ale zažili nečekané peklo. Marii ochromily bolesti hlavy, pak přišla o oko. Janovi se zanítil srdeční sval. Honzíkovi trvale ochrnul lícní nerv. Oni i další lidé se přesto marně domáhají slibovaného odškodnění od státu. Po letech mohou uspět. Nejvyšší soud totiž přelomovým verdiktem v případu Jana otevřel cestu k vyplacení náhrady jemu i dalším.
Podle nového verdiktu mají nárok na odškodné nejen extrémně mimořádné případy, kdy po očkování nastane smrt nebo třeba kóma. Stát musí brát zřetel i na další prokázané déletrvající vážné následky vakcín.
Mrzí mě, že stát chce, ať se lidé očkují, ale pak vyžaduje po pacientech drahé znalecké posudky a nakonec stejně všechny žádosti zamítá.
Marie Samcovápoškozená