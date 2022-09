V Česku se od čtvrtka začne očkovat vylepšenou vakcínou proti covidu

Další pražské fakultní nemocnice počítají s tím, že začnou očkovat od pondělí. Příjezd vakcíny potvrdil i předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Mám informace od firmy Pfizer, že první inovované vakcíny Comirnaty dorazily do Česka už v úterý a další ve středu. Dostala je i firma Avenier, která je bude distribuovat dál. Jak dlouho potrvá doručení do očkovacích center, to bude záležet na distributorovi. V některých očkovacích centrech už jsou,“ uvedl Chlíbek.

Očkovat inovovanou vakcínou, upravenou tak, aby cílila i na variantu omikron, se začne očkovat i v Ostravě. „Ve středu jsme dostali prvních 1 720 ampulí inovované vakcíny Comirnaty přímo od firmy Pfizer, nešly k nám přes Avenier. Zatím nevíme, zda je budeme moci využít všechny u nás, nebo zda je budeme distribuovat i do dalších očkovací center. To rozhodne krajský koordinátor očkování,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Novou vakcínou začne nemocnice očkovat až v pondělí. Evropská léková agentura ji zatím schválila jen k přeočkování a ve čtvrtek ani v pátek ostravská fakultní nemocnice posilující dávky neaplikuje.

Nová vakcína cílí na rozdíl od původní i na variantu omikronu BA. 1. V Česku i dalších zemích ale již převládly varianty BA.4 a BA.5. Firmy už proto vyrábějí další vakcíny. „Inovovanou vakcínu se zaměřením i na tyto novější varianty omikronu očekáváme v druhé polovině září,“ dodala Petlachová.

Vakcíny proti covidu-19 upravené na nové varianty viru se podle ředitelky Evropské agentury pro lékové přípravky (EMA) Emer Cookeové v některých zemích distribuují už tento týden. Evropská komise podle komisařky pro zdraví Stelly Kyriakidesové prostřednictvím Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) zajistila dalších 170 000 dávek vakcín proti opičím neštovicím, celkem jich je k dispozici 330 000. Řekly to při příchodu na neformální jednání ministrů zdravotnictví EU v Praze, jedním z hlavních témat setkání je i vakcinace.

„Máme na programu diskusi o covidu-19 a o tom, jak by členské státy a my všichni měli být připraveni na to, co by mohlo přijít v následujících měsících. Budu žádat členské státy, aby dokončily své strategie očkování co nejdříve,“ uvedla komisařka. Důležitá je podle ní i jasná komunikace o potřebnosti očkování.

Česko by podle dřívějších informací mělo z původních 170 000 dávek získat asi 2 800, s plošným očkováním se nepočítá.

Od začátku epidemie v březnu 2020 bylo v Česku potvrzeno přes 4,05 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu je asi 312 000. Za celou dobu epidemie zemřelo 40 869 lidí s covidem-19. Proti covidu-19 bylo v Česku plně naočkováno asi 6,89 milionu lidí. První posilující dávku dostalo více než 4,3 milionu lidí a druhou asi 182 000. V úterý bylo očkováno 5024 lidí, což bylo asi o tisícovku méně než před týdnem.