Sedmačtyřicetiletý Petr Vondráček z Prahy před pěti lety požádal ministerstvo zdravotnictví, ať uzná jeho zákonný nárok na odškodnění zvlášť závažné újmy po očkování. Stejně jako jiní neuspěl. Poté podal žalobu na stát. Loni jako první v zemi vyhrál odvolací soud. Jenže ne definitivně. Spor stále pokračuje.
Tělo náhle neposlouchalo
Muž žil do června 2021 aktivně, fyzicky pracoval na stavbách, sportoval, byl zdravý. Obrat nastal po první dávce vakcíny proti covidu. Pátý den ráno se nemohl pohnout. „Vnímal jsem, mluvil, ale tělo neposlouchalo. Nedokázal jsem vstát ani se otočit v posteli na bok. Přítelkyně volala záchranku,“ líčí Vondráček.
Ačkoli vakcíny jsou podle odborníků bezpečné, mohou se objevit mírné nežádoucí účinky a vzácně i vážné komplikace. U muže se podle lékařů rozvinul Guillainův–Barrého syndrom. Jde o závažné autoimunitní onemocnění, při němž imunitní systém napadá periferní nervy. Ty zajišťují přenos signálů mezi mozkem a svaly. Nemoc může způsobit těžkou slabost končetin či ochrnutí, v nějtěžších případech může selhat dýchání.
Petr Vondráček zůstal v nemocnici. Následovala náročná léčba, opakované čištění krevní plazmy od škodlivých protilátek, rehabilitace. „Byl jsem na tom zle. Skončil jsem na vozíku a musel se znovu učit chodit. Nejdříve s chodítkem, pak s francouzskými holemi. Nevěděl jsem, jestli se vrátím do normálního života. Problém byl i v tom, že jako živnostník jsem nečekaně přišel o příjmy, ale účty naopak rostly,“ popisuje tehdejší situaci.
Po čtyřech měsících léčby a rehabilitací se sice dokázal vrátit k práci ve stavebnictví, ale těžkou fyzickou dřinu už by nezvládl. Musel přijmout méně placenou pozici a zvládnout nejen zdravotní následky, ale i finanční dopady situace.
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„Zažil jsem bolest i strach z toho, co bude dál. Už nikdy na tom nebudu jako dřív. Přišel jsem o část výdělku, přitom jen doplatky za dojíždění, léčbu a pobyt v rehabilitačním ústavu mě stály asi 70 tisíc korun. Dalších 30 tisíc jsem zaplatil za znalecký posudek,“ zmiňuje muž. A trvá na tom, že stát by měl plnit to, co zaručuje zákonem – odškodnit závažné ublížení na zdraví způsobené očkováním.
Stát počká, jak dopadne soud
V podobné situaci, kdy stát odškodnění odmítl, se ocitla řada lidí. Někteří se pak obrátili na soudy, ale i tam většina pohořela. Petr Vondráček byl první, kterému dal odvolací soud loni v únoru za pravdu – rozhodl, že má na odškodnění nárok.
Jenže ministerstvo zdravotnictví, které dodnes neodškodnilo nikoho s potížemi po covidové vakcíně, to vidělo jinak. Proti rozsudku podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, kde spis leží dodnes.
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Vondráčkova advokátka Natálie Bret teď urguje soudy, aby konaly. Věří, že s klientem spor vyhrají. Také proto, že v jiném případě Nejvyšší soud nedávno zmírnil jednu ze tří hlavních podmínek. Rozhodl, že stát má naplnit zákony a odškodňovat nejen extrémní případy, k nimž patří bezprostřední ohrožení života či úplná ztráta soběstačnosti, ale také jiné déletrvající závažné potíže po očkování.
Ministerstvo zdravotnictví v minulých dnech slíbilo změnu přístupu při posuzování 23 dosud nerozhodnutých žádostí lidí, kteří měli komplikace po covidové vakcíně, případně dalších lidí, kteří v budoucnu prokážou závažné postižení po očkování povinném či proti covidu.
Podle Martiny Suchánkové, předsedkyně spolku Rozalio, který pomáhá lidem postiženým po očkování, by bylo z morálního hlediska správné, kdyby ministerstvo stáhlo dovolání v případě Vondráčka, zastavilo tak tento soudní spor a také samo přezkoumalo již odmítnuté žádosti.
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„Stát by měl uznat nároky pana Vondráčka, které už potvrdil soud, a vyplatit mu odškodné. Stejně tak by bylo fér, kdyby ministerstvo zpětně přezkoumalo žádosti, u kterých byl důvodem odmítnutí příliš tvrdý výklad podmínky zvlášť závažné újmy na zdraví. Takových byly desítky,“ míní Suchánková.
Nic takového ale stát neplánuje. „Do probíhajících soudních řízení zasahovat nemůžeme. Jsou v rukách žalobců, ministerstvo je na straně žalované,“ říká Martin Novotný z tiskového odboru resortu zdravotnictví. „Nové posouzení vyřízených žádostí je s ohledem na časový odstup velmi problematické. Proto ministerstvo k plošné revokaci zamítnutých žádostí přistoupit nemůže,“ dodává.
Natálie Bret míní, že lidé, kterým stát zamítl žádost o náhradu újmy po očkování s odůvodněním, že jejich potíže nebyly zvlášť závažné, by měli vzhledem k novým okolnostem zkusit podat stejnou žádost znovu.
Totéž doporučuje advokátka Vladana Vališová, která se specializuje na zdravotnické právo. „Protože ministerstvo zdravotnictví se při posuzování závažnosti újmy nyní musí řídit novým výkladem Nejvyššího soudu, mají někteří lidé mnohem větší šanci uspět,“ míní.
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Advokátky shodně upozorňují i na to, že vzhledem k dosavadní praxi státu řada lidí o odškodnění ani nežádala, nebo po odmítnutí ministerstvem už nepokračovala k soudu. Většině tak zřejmě vypršela tříletá promlčecí lhůta. Ta se podáním žádosti ministerstvu sice prodlužuje až do jeho rozhodnutí, ale nejvýše o půl roku.
„Ministerstvo bude pravděpodobně řadu opakovaných žádostí zamítat právě s odkazem na uplynutí promlčecí lhůty,“ předpokládá Natálie Bret.
„Ale lidé pak mohou jít k soudu, upozornit na změnu výkladu jedné z podmínek pro odškodnění a žádat řešení v souladu s dobrými mravy. I na to zákony pamatují. Výsledek však nelze předjímat, dokud není precedent,“ upozorňuje Vališová.
Poradí, jak podat novou žádost
Dosavadní soudní spory o odškodnění újmy způsobené očkováním se ale táhnou roky a náklady žalujících nejsou nízké. Ne každý si je může dovolit. Někteří z poškozených se proto obrátili na nevládní organizace. Ty je buď bezplatně zastupují, nebo pomáhají radou.
Například Liga lidských práv spustila veřejnou sbírku pro Honzíka. Shání tak peníze na zastupování rodiny jedenáctiletého školáka, kterému nevratně ochrnula polovina tváře v pěti měsících věku po očkování hexavakcínou.
Spolek Rozalio podobě shání peníze ve sbírce pro Marii Samcovou, která po očkování proti covidu oslepla na jedno oko.
Lidem, kteří měli závažné zdravotní komplikace po očkování, chce nyní Rozalio pomoci i jinak. „Nemůžeme zastupovat všechny. Ale poradíme se s právníky a příští týden zveřejníme na svém webu a sociálních sítích výzvu, ať se odmítnutí poškození znovu obracejí na ministerstvo zdravotnictví. Připravíme návod, jak správně sepsat a podat novou žádost o odškodnění,“ slibuje předsedkyně spolku Martina Suchánková.