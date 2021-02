První oxfordské vakcíny dorazí už v sobotu. Únorovou dodávku firma zdvojnásobí

První dávky takzvané oxfordské vakcíny proti nemoci covid-19 by měly do Česka dorazit tuto sobotu a začátkem příštího týdne by mohlo začít očkování. V rozhovoru pro MF DNES to uvedla ředitelka zdravotní péče firmy AstraZeneca pro Českou republiku Jarmila Dolečková. Zvýšit by se mělo i množství dodané látky.