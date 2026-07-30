Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička, bylo mu 88 let

Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské Botanické zahrady Václav Větvička se narodil 13. ledna 1938. Patřil ke známým popularizátorům říše rostlin. O své vášni napsal několik knih, účinkoval v médiích, pro zájemce provozoval odbornou poradnu. Mnoho let pracoval v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích, v letech 2007 až 2020 byl také vedoucím zámeckého parku ve Štiříně.
Ředitelem Botanické zahrady v Praze Na Slupi byl v letech 1992 až 2007. Za 15 let se mu podařilo vrátit zahradě někdejší tvář (podle vlastního motta „Botanická zahrada je zelenou vizitkou Karlovy univerzity“), rozšířit ji o odpočinkové refugium, upravit exteriéry a hlavně ideově navrhl a inicioval výstavbu nových tropických a subtropických skleníků (1996 až 2000).
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Rada pro výzkum ocenila botanika a popularizátora vědy Václava Větvičku
Větvička byl i hybatelem toho, že se z 20. října stal Den stromů. Působil také jako konzultant Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
V roce 2004 mu Akademie věd udělila medaili Vojtěcha Náprstka. V roce 2018 Větvička od prezidenta Miloše Zemana obdržel medaili Za zásluhy a o rok později dostal Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
V léčebně v Luži byl dlouholetým patronem Hamzova arboreta. Podílel se na jeho rozvoji, vysazoval nové dřeviny, přednášel návštěvníkům a pravidelně se účastnil tradičního otevírání i podzimního zamykání arboreta.
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30. října 2019