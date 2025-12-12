Deset let po boku Fialy, teď konec. Jeho spolupracovník a mluvčí se loučí s politikou

Od bývalého premiéra Petra Fialy odchází po deseti letech jeho mluvčí Václav Smolka. Fialův dlouholetý spolupracovník působil také jako tiskový mluvčí ODS či Úřadu vlády, kde ho nahradila Lucie Michut Ješátková, která také skončí. „Zažil jsem věci, které jsem si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších snech,“ napsal ke svému odchodu Smolka.
„Po deseti letech končí moje působení ve službách státu, ODS a Petra Fialy. Deset let. To je třetina mého dosavadního života. Obrovský kus cesty, který jsem – i přes některé fuck-upy – využil, věřím, že nejlépe, jak jsem mohl. Ve prospěch těch, kteří do mě vložili důvěru, i v můj vlastní růst,“ sdělil Smolka na sociální síti Instagram.

K tomu uvedl, že nejdůležitější pro něj byly osobnosti, co za tu dobu poznal, a od kterých se mohl učit. „Děkuju za to, že jste mi dali šanci a tuhle cestu jsme pak prošli spolu,“ rozloučil se.

Smolka od 31. ledna 2024 řídil odbor komunikace Úřadu vlády. Jako mluvčí vlády ho nahradila Michut Ješátková, která ve své funkci také skončí.

Novou mluvčí vlády se stane Ješátková, Smolka bude řídit komunikační odbor

„Na spolupráci se těším. Mým úkolem bude komunikace s médii, denní agenda a koordinace stěžejních komunikačních témat, kolega Václav Smolka se zaměří na dlouhodobou komunikační strategii. Mým cílem je zlepšení koordinaci v komunikaci napříč ministerstvy a veřejnosti lépe předat a vysvětlovat jednotlivé kroky vlády," popisovala Michut Ješátková tehdejší změnu pro iDNES.cz.

Komunikace Fialovy vlády a jednotlivých ministrů byla dlouhodobě terčem kritiky. Ve svých dřívějších projevech to zmiňoval i prezident Petr Pavel, podle kterého se kabinetu nedařilo vysvětlovat svá opatření a reformní kroky, přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu.

