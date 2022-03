Jednou se kolem nás rozezněly sirény, to jsem měl strach, líčí mluvčí Fialovu cestu

O přípravách i zákulisí návštěvy Ukrajiny její hlavní aktéři z pochopitelných důvodů jednotně mlčeli. Ani vládní mluvčí neprozradil, kudy přesně jel přísně střežený vlak. „Nemohu říci ani to, jak přesně byl vlak chráněný, zvlášť v zemi, kde probíhá válka. Platila pro nás velmi striktní pravidla,“ poznamenává Smolka.

„Logicky jsme například na sociálních sítích nemohli sdílet svou aktuální polohu. Samozřejmě jsme nemohli říct dopředu plán cesty, jak to obvykle u podobných návštěv bývá. Opatření byla opravdu přísná. V určitých chvílích jsme u sebe nemohli mít ani mobilní telefony. Ale vzhledem k okolnostem to nikomu z nás nepřišlo zvláštní,“ pokračuje Smolka.

Podle vládního mluvčího byla železniční trať, po které státníci cestovali, v dobré kondici. „Nevím, zda jsme kvůli nějakým problémům nemuseli konkrétní úseky objíždět. Ale v tomto ohledu trasa problematická nebyla.“

„Ale bylo znát, že projíždíme zemí, ve které probíhá válka. Viděli jsme vojenské hlídky. Měli jsme informace o tom, že právě v té době hrozilo na Ukrajině bombardování. Když jsme zastavili v jednom městě, rozezněly se sirény,“ vzpomíná Smolka s tím, že v ten okamžik pocítil i strach.

„V tu chvíli si pak řeknete: ‚Aha, tady se opravdu mohlo něco stát‘. Ale nakonec to dopadlo dobře. Úplně jiná byla situace v samotném Kyjevě. Ale o tom, jak probíhala cesta tam, nesmím z logických důvodů hovořit,“ navazuje mluvčí.

A jaký měl Václav Smolka pocit z obklíčeného Kyjeva? „Hlavní město opustilo od začátku války obrovské množství lidí. Takže Kyjev je téměř prázdný. Všude vás zastavují hlídky. Byli jsme tam ve večerních hodinách, kdy je zakázané vycházení, což prázdnotu metropole ještě zvýšilo.“

Mluvčí nemohl sdělit, zda byla součástí vlaku humanitární nebo vojenská pomoc. Prozradil však, jaké měli státníci zázemí. „Pro účely politiků byla ve vlaku zřízena společná místnost, kde se mohli setkávat a hovořit spolu. Ty fotky jsme následně zveřejnili na sociálních sítích.“

Zelenskyj? Mix emocí a racionality

„Každý z politiků pak měl k dispozici oddělený prostor, kde měl své soukromí a kde se mohl připravovat na další jednání,“ upřesnil Smolka. „Atmosféra ve vlaku byla samozřejmě plná napětí a očekávání. Bylo to velmi silné. Ale po celou dobu bylo od všech politiků cítit odhodlání dát Ukrajině najevo jasnou podporu z naší strany. A to přesto, že jsme nevěděli, do čeho jdeme a co nás vlastně čeká.“

A jak na mluvčího působil prezident Volodymyr Zelenskyj? „Už když vstoupil do místnosti, bylo na něm znát, jak obrovskou odpovědnost má. On i ukrajinský premiér předvedli nesmírně zajímavý mix emocí a racionality. Mají velmi bojovnou a odhodlanou náladu. A hlavně bylo vidět, že vnímají sílu gesta, které představovala návštěva tří premiérů zemí Evropské unie.“

„Přestože prezident Ukrajiny určitě nespí osm hodin denně, je na něm vidět, že má neuvěřitelné množství energie. Vše, co říkal, ať už ukrajinsky, nebo anglicky, bylo srozumitelné a rozhodně na něm nebyla znát únava,“ líčí setkání Smolka.

V ten okamžik si neuvědomoval sílu okamžiku, kdy se před jeho zraky odehrával důležitý historický moment. „Sedíte v místnosti, na kterou jsou upřeny oči celého světa. Ale kamery jsou za vámi a vy si to neuvědomujete. Až zpětně vidíte, jak důležitý okamžik to byl.“

Smolka je rád, že mise byla po celém světě až na výjimky přijata velmi kladně. Díky cestě českého premiéra se o České republiky znovu psalo na titulních stránkách světových novin, informaci převzala všechna důležitá rozhlasová a televizní zpravodajství. „Cílem mise bylo podpořit Ukrajinu ve statečném boji proti Rusku. To se bezezbytku povedlo,“ uzavírá vládní mluvčí.