Vybavíte si okamžik, kdy jste požár poprvé spatřil z paluby vrtulníku? Jak vypadal z výšky?
Už když jsme přiletěli do Francie na letiště Jonzac-Neulles, které je od požářiště vzdálené asi 70 kilometrů, viděli jsme na obzoru obrovské světlo požáru. Pracovali jsme tam až do večera a vypadalo to, jako když zapadá slunce, akorát hrozně velké. Když se stmívalo, záře tam pořád byla. Vlastně jsem nedokázal odhadnout ani si představit, jak to bude vypadat, až tam poletíme. To jsem poznal až druhý den a větší požár jsem nikdy neviděl.
Hasíme v oblasti, kde mají rozsáhlou rezidenci s jezírkem Brad Pitt a Angelina Jolie. Nachází se zhruba 800 metrů od linie požáru. Vrtulníky, včetně našeho, vodu z tamního jezírka skutečně nabírají.