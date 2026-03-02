„Bude to nejzajímavější diskuze.“ Moravec řekl, co čeká od setkání s Okamurou

Autor:
  11:11
Spor o účast předsedy SPD Tomio Okamura v pořadu Otázky Václava Moravce vyústil v zásah vedení České televize i odvolání dlouholeté dramaturgyně. Moderátor Václav Moravec v rozhovoru pro Respekt hájil rozhodnutí Okamuru nezvat jako otázku principu a redakční nezávislosti. Nyní však předseda Sněmovny do pořadu přijde. „Nepochybně to bude má nejzajímavější diskuse,“ připustil novinář.
Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce

Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce | foto: Česká televize

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...
Moderátor Václav Moravec přichází na UniCredit party v Karlových Varech. (6....
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na jednání předsedů parlamentů...
Moderátor Václav Moravec
11 fotografií

Neúčast předsedy SPD v Otázkách Václava Moravce v minulosti rozvířila veřejnou debatu o dramaturgických krocích České televize. Radní veřejnoprávní televize se Okamurovou nepřítomností v pořadu zabývali několik let.

Moravec odmítl tvrzení, že by Okamuru systematicky vyřazoval z vysílání nedělního diskuzního pořadu. Připomněl, že v roce 2017 byl hostem předvolební debaty, kde si následně stěžoval, že mu Moravec kladl kritické otázky a nebyl objektivní. O rok později pozvání do Otázek odmítl sám.

Okamura přijde do Moravcova pořadu, ČT ho pozvala i kvůli hlasování o vydání

Podle Moravce se situace změnila po roce 2020, kdy Okamura začal veřejně kritizovat svou údajnou nedostatečnou přítomnost v pořadu a obracel se na Radu ČT. „A jeho požadavek začal tlačit radní Luboš Xaver Veselý, přičemž server Hlídací pes prokázal, že Xaverova televize poskytovala SPD před volbami placená školení,“ konstatoval Moravec v rozhovoru.

„Pokud je přecitlivělostí to, že Rada ČT úkoluje generálního ředitele kvůli konkrétnímu hostovi a vedení na to přistupuje, pak se za tu přecitlivělost nestydím,“ komentoval rozhodnutí nezvat Okamuru ze strany dramaturgického týmu pořadu.

Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. (26. února 2026)
Moderátor Václav Moravec přichází na UniCredit party v Karlových Varech. (6. července 2025)
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na jednání předsedů parlamentů zemí V4. (27. února 2026)
11 fotografií

Moravec debatu odmoderuje

Ustoupení totiž podle Moravce spor neukončí. „Nebude mu to stačit. Bude chtít víc a víc,“ řekl. Dodal, že se obává modelu, kdy by si politici sami určovali, kdy a s kým chtějí do diskusních pořadů přijít.

Budete se dívat na Otázky Václava Moravce, ve kterých vystoupí Tomio Okamura?

celkem hlasů: 788

Zmínil i konkrétní zkušenost, když redakce minulou neděli chtěla do pořadu ministra obrany Jaromíra Zůnu, SPD nabízela jejich poslance Jindřicha Rajchla. Po odmítnutí následovaly osobní útoky. „Televize se ohradila až poté, co jsem reagoval na sociálních sítích. Do té doby vedení mlčelo,“ popsal Moravec.

„Principy fungování média veřejné služby, obzvlášť ve zpravodajství, jsou zcela zásadní. Proto považujeme ovlivňování složení hostů pořadů ČT za nepřípustné. Kdo z politiků a kdy bude zván, je výhradně věcí dramaturgie pořadů. ČT respektuje právo hosta pozvání odmítnout a opačně má redakce právo hosta odmítnout, pokud se sám zve,“ napsala následně na síť X Česká televize.

A teď ovládneme i Senát, plánuje Okamura. Odkryl detaily sporu s Moravcem

Předseda Sněmovny pozvání obdržel od nové hlavní dramaturgyně pořadu Martiny Riebauerové na neděli 8. března. Pozvánku spolu s Okamurou má i předešlý šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a taktéž bývalé předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

To, že Okamura pozvání přijal, potvrdil pro iDNES.cz v pátek ráno. Po těch letech jsem už dávno nad věcí a pozvání beru jako kteroukoli jinou mediální debatu,“ sdělil Okamura. Svou účast následně pro ČTK potvrdili i zbylí hosté. Podle vyjádření České televize se moderátor pořadu nemění.

Moravec v rozhovoru pro Respekt uvedl, že odmítnout moderování by znamenalo potvrdit tezi o osobní nevraživosti. „To tak není,“ zdůraznil. „Nepochybně to bude má nejzajímavější diskuse,“ dodal.

Dnes naposledy. Moderátor Moravec se v Otázkách loučil s kolegyní

„Předpokládám, že bude v režii nová vedoucí dramaturgyně, která za to převzala zodpovědnost. Budeme ve spojení, měla by říct, jestli mám Tomia Okamuru poslat domů, protože nevyužívá prostor k diskusi a neodpovídá na otázky moderátora,“ prohlásil.

Předchozí dramaturgyni Hanu Andělovou odvolala Česká televize právě v souvislosti s kauzou kolem Okamury. „Jméno Hany Andělové jste dnes v titulcích viděli naposledy, což je důsledek její profesní a osobní integrity, za kterou ji chci poděkovat,“ uvedl Moravec začátkem února v závěru pořadu.

Otázky moderuje Moravec už přes dvě dekády. Zda spor může znamenat jeho konec, nechce předjímat. „Žádnou hranici jsem si zatím nestanovil,“ uvedl. Připustil však, že o dalším působení chce ještě mluvit s vedením.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17,  aktualizováno  11:21

Moravce v neděli čeká „nejzajímavější diskuze“. Do studia dorazí Okamura

Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce

Spor o účast předsedy SPD Tomio Okamura v pořadu Otázky Václava Moravce vyústil v zásah vedení České televize i odvolání dlouholeté dramaturgyně. Moderátor Václav Moravec v rozhovoru pro Respekt...

2. března 2026  11:11

Zakázaná láska z lágru. Nová kniha popisuje vztah Mileny Jesenské k ženě

Kniha Milena a Margerete od spisovatelky Gwen Straussové

Byla múzou Franze Kafky, feministkou, odbojářkou, překladatelkou, novinářkou, spisovatelkou a ve světě patří k nejznámějším Češkám historie. V životě Mileny Jesenské ale existuje část, která měla být...

2. března 2026  11:04

Ve stanici Hlavní nádraží metro usmrtilo člověka, část linky C stojí v obou směrech

Stanice metra Hlavní nádraží

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik zavádí náhradní autobusovou...

2. března 2026  10:49,  aktualizováno 

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)

Česko podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. „Určitě zavedeme bezpečnostní opatření,“ řekl už brzy ráno Babiš při příchodu na...

2. března 2026  5:35,  aktualizováno 

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:52

Francie a Británie zvažují údery na Írán. Německo se do nich nezapojí

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Francie a Velká Británie by mohly udeřit na Írán. Ve společném prohlášení s Německem v neděli uvedly, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům...

1. března 2026  21:38,  aktualizováno  2. 3. 10:51

Česko selhává v péči o lidi s nejtěžším postižením, na pomoc čekají i roky

ilustrační snímek

Omezování jídla a pití, nedostatek finančních prostředků, nedostatek pomoci a závislost na péči příbuzných. Takovým problémům čelí v Česku lidé s nejtěžší formou postižení. Vyplývá to z průzkumu...

2. března 2026  8:40,  aktualizováno  10:41

ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, zní z Íránu. Izrael mezitím útočil v Libanonu

Izraelské údery v libanonském Bejrútu (2. března 2026)

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Izraelská armáda...

2. března 2026  6:16,  aktualizováno  10:41

Péter Magyar, hlavní tvář maďarské opozice

Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza, pronáší projev při příležitosti 69....

Právník a někdejší diplomat Péter Magyar je hlavní tváří maďarské opozice. V roce 2024 převzal okrajovou stranu Tisza, která je nyní nejvážnějším vyzyvatelem vládní strany Fidesz současného premiéra...

2. března 2026  10:35

Okamura kritizuje USA a Izrael za útok na Írán. Je v rozporu s chartou OSN, řekl

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura při příchodu na koaliční jednání

Útok Spojených států amerických a Izraele na Írán podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury zvyšuje riziko destabilizace a násilí nejen na Blízkém východě a zvyšuje riziko masové migrace do...

2. března 2026  9:07,  aktualizováno  10:35

Írán udeřil na základnu Američanů v Kuvajtu, zřítilo se jim několik stíhaček

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

V Kuvajtu se ráno zřítilo několik amerických stíhacích letadel, jejich posádky přežily a po záchranné operaci byly převezeny do nemocnice, oznámilo kuvajtské ministerstvo obrany. Informace o...

2. března 2026  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.