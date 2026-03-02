Neúčast předsedy SPD v Otázkách Václava Moravce v minulosti rozvířila veřejnou debatu o dramaturgických krocích České televize. Radní veřejnoprávní televize se Okamurovou nepřítomností v pořadu zabývali několik let.
Moravec odmítl tvrzení, že by Okamuru systematicky vyřazoval z vysílání nedělního diskuzního pořadu. Připomněl, že v roce 2017 byl hostem předvolební debaty, kde si následně stěžoval, že mu Moravec kladl kritické otázky a nebyl objektivní. O rok později pozvání do Otázek odmítl sám.
Okamura přijde do Moravcova pořadu, ČT ho pozvala i kvůli hlasování o vydání
Podle Moravce se situace změnila po roce 2020, kdy Okamura začal veřejně kritizovat svou údajnou nedostatečnou přítomnost v pořadu a obracel se na Radu ČT. „A jeho požadavek začal tlačit radní Luboš Xaver Veselý, přičemž server Hlídací pes prokázal, že Xaverova televize poskytovala SPD před volbami placená školení,“ konstatoval Moravec v rozhovoru.
„Pokud je přecitlivělostí to, že Rada ČT úkoluje generálního ředitele kvůli konkrétnímu hostovi a vedení na to přistupuje, pak se za tu přecitlivělost nestydím,“ komentoval rozhodnutí nezvat Okamuru ze strany dramaturgického týmu pořadu.
Moravec debatu odmoderuje
Ustoupení totiž podle Moravce spor neukončí. „Nebude mu to stačit. Bude chtít víc a víc,“ řekl. Dodal, že se obává modelu, kdy by si politici sami určovali, kdy a s kým chtějí do diskusních pořadů přijít.
Zmínil i konkrétní zkušenost, když redakce minulou neděli chtěla do pořadu ministra obrany Jaromíra Zůnu, SPD nabízela jejich poslance Jindřicha Rajchla. Po odmítnutí následovaly osobní útoky. „Televize se ohradila až poté, co jsem reagoval na sociálních sítích. Do té doby vedení mlčelo,“ popsal Moravec.
„Principy fungování média veřejné služby, obzvlášť ve zpravodajství, jsou zcela zásadní. Proto považujeme ovlivňování složení hostů pořadů ČT za nepřípustné. Kdo z politiků a kdy bude zván, je výhradně věcí dramaturgie pořadů. ČT respektuje právo hosta pozvání odmítnout a opačně má redakce právo hosta odmítnout, pokud se sám zve,“ napsala následně na síť X Česká televize.
A teď ovládneme i Senát, plánuje Okamura. Odkryl detaily sporu s Moravcem
Předseda Sněmovny pozvání obdržel od nové hlavní dramaturgyně pořadu Martiny Riebauerové na neděli 8. března. Pozvánku spolu s Okamurou má i předešlý šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a taktéž bývalé předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
To, že Okamura pozvání přijal, potvrdil pro iDNES.cz v pátek ráno. Po těch letech jsem už dávno nad věcí a pozvání beru jako kteroukoli jinou mediální debatu,“ sdělil Okamura. Svou účast následně pro ČTK potvrdili i zbylí hosté. Podle vyjádření České televize se moderátor pořadu nemění.
Moravec v rozhovoru pro Respekt uvedl, že odmítnout moderování by znamenalo potvrdit tezi o osobní nevraživosti. „To tak není,“ zdůraznil. „Nepochybně to bude má nejzajímavější diskuse,“ dodal.
Dnes naposledy. Moderátor Moravec se v Otázkách loučil s kolegyní
„Předpokládám, že bude v režii nová vedoucí dramaturgyně, která za to převzala zodpovědnost. Budeme ve spojení, měla by říct, jestli mám Tomia Okamuru poslat domů, protože nevyužívá prostor k diskusi a neodpovídá na otázky moderátora,“ prohlásil.
Předchozí dramaturgyni Hanu Andělovou odvolala Česká televize právě v souvislosti s kauzou kolem Okamury. „Jméno Hany Andělové jste dnes v titulcích viděli naposledy, což je důsledek její profesní a osobní integrity, za kterou ji chci poděkovat,“ uvedl Moravec začátkem února v závěru pořadu.
Otázky moderuje Moravec už přes dvě dekády. Zda spor může znamenat jeho konec, nechce předjímat. „Žádnou hranici jsem si zatím nestanovil,“ uvedl. Připustil však, že o dalším působení chce ještě mluvit s vedením.