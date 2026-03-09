Moravec o konci v ČT: Věděl jsem to jen já. Závěrečnou řeč si připravil v neděli ráno

Autor:
  16:20
Moderátor Václav Moravec po více než dvaceti letech končí v České televizi. Své rozhodnutí oznámil nečekaně na konci pravidelného nedělního vysílání diskusního pořadu. „Věděl jsem to jen já. Formuloval jsem si to až v neděli ráno,“ přiblížil v rozhovoru pro server Blesk. Do poslední chvíle prý nevěděl, zda papír s finálním verdiktem přečte.
Moderátor Václav Moravec

Moderátor Václav Moravec | foto:  Petr Topič, MAFRA

Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny...
Václav Moravec přijede ve čtvrtek se svým pořadem do Českých Budějovic.
Otázky Václava Moravce
9 fotografií

„Věděl jsem to jen já,“ uvedl Moravec. Závěrečné prohlášení, které si zformuloval až ten den ráno, měl během vysílání připravené na papíře. Ještě krátce před koncem pořadu však zvažoval, zda ho skutečně pronese. „Říkal jsem si: Skočíš, nebo neskočíš? A skočil jsem,“ popsal serveru Blesk.cz moment, kdy se rozhodl oznámit odchod.

Podle něj byly poslední zhruba dva a půl roku složité jak pro něj, tak pro vedení televize. „Bylo to asi trápení pro Českou televizi, že tam má potížistu. A vlastně i pro mě. Myslím, že se ulevilo oběma stranám,“ uvedl.

„Neobhajitelné.“ Moravcův odchod rozdělil tváře České televize

K rozhodnutí podle Moravce přispěla především řada událostí z posledních měsíců. Zmínil například odvolání dlouholeté vedoucí dramaturgyně pořadu Hany Andělové nebo situaci, kdy hnutí SPD použilo jeho fotografii v kampani proti televizním poplatkům.

„Člověk čeká nějakou reakci televize, ta ale mlčela. Takže jsem se ohradil generálnímu řediteli, přišla odpověď od jeho sekretáře, který řekl, že si na to nechají udělat analýzu. Nevím, jestli potřebuje televize platit nějaké analýzy a jestli by nebylo lidsky správné napsat SPD: Promiňte, ale nezneužívejte oficiální fotografii České televize ke kampani proti poplatkům,“ řekl moderátor.

Další pochybnosti v něm vyvolaly mimo jiné i táhlé diskuse o tom, zda jeho pořady porušují Kodex ČT. Kritika se objevovala například v souvislosti s tím, jak často jsou do pořadu zváni někteří politici. Moravec připomněl spor kolem pozvání předsedy hnutí Tomio Okamura do nedělního vysílání. Podle něj se tlak na změnu dramaturgie postupně zvyšoval.

Mrzí vás odchod Václava Moravce z České televize?

Poslední kapka? Debata se skauty

Definitivní rozhodnutí odejít podle Moravce dozrávalo postupně, poslední impulz ale přišel krátce před vysíláním. V sobotu se zúčastnil setkání se skauty na Arcibiskupském gymnáziu, kde s nimi debatoval o novinařině a práci veřejnoprávních médií.

„Ptali se mě, proč dělám svou práci tak, jak ji dělám, a kde je hranice toho, kdy novinář přispívá k šíření fakt a kdy k rozmnožování manipulací nebo lží,“ popsal. Právě tato debata podle něj patřila k momentům, které ho v rozhodnutí odejít utvrdily.

Moravec nyní jedná s vedením Česká televize o podmínkách odchodu. Zároveň si chce dát krátkou pauzu a věnovat se výuce na FAMU. „Nechejte mi čtrnáct dnů, abych si odpočinul a zavřel dveře za tou etapou, která pro mě byla srdeční a ve vztahu k té instituci a ve vztahu k tomu managementu bolestivá v těch uplynulých 2,5 letech,“ dodal.

Kdo přijde po Moravcovi? Nedělní vysílání platí, hledá se moderátor

Moravec svůj odchod z České televize oznámil na konci pravidelného nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce. Řekl, že už dál nemůže garantovat nezávislost redakční práce.

„Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec.

Moderátor dodal, že své diváky nechce zklamávat posunem ke slepé vyváženosti, která podle jeho názoru ničí veřejnou službu. Divákům poděkoval za přízeň.

Vstoupit do diskuse (49 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Důchodový věk na 65 letech zastropuje vláda později, teď chce řešit valorizace

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  16:45

Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů

Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes...

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při...

9. března 2026  16:45

Partner chtěl jít na pivo, zabodla mu nůž mezi žebra. Soud ženě uložil 8,5 roku

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Bodnutí v hádce mezi partnery potrestal českobudějovický krajský soud 8,5 lety vězení. Uložil je dvaatřicetileté ženě, která loni v únoru zabodla kuchyňský nůž do prsou o osm let staršího partnera,...

9. března 2026  16:31

Stojíme za kulturou! Studenti svolávají akci na protest proti vládním škrtům

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026)

Studenti uměleckých oborů a zástupci kultury budou ve středu 11. března demonstrovat za navýšení rozpočtu ministerstva kultury. Shromáždí se na pražském Malostranském náměstí před jednáním poslanců o...

9. března 2026  16:30

V Chorvatsku po letech nastoupili branci do kasáren, návrat vojny chystá i Srbsko

V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026)

V Chorvatsku poprvé po téměř dvou desetiletích nastoupili branci do kasáren. Stalo se tak poté, co země loni obnovila povinnou vojenskou službu. Do tří výcvikových center v pondělí dorazilo 800...

9. března 2026  16:24

Moravec o konci v ČT: Věděl jsem to jen já. Závěrečnou řeč si připravil v neděli ráno

Moderátor Václav Moravec

Moderátor Václav Moravec po více než dvaceti letech končí v České televizi. Své rozhodnutí oznámil nečekaně na konci pravidelného nedělního vysílání diskusního pořadu. „Věděl jsem to jen já....

9. března 2026  16:20

ANALÝZA: Írán dostal místo Chruščova dalšího Stalina. Světu ukáže železnou pěst

Premium
Modžtaba Chameneí (uprostřed)

Chameneí za Chameneího. Co říká volba vrchního ajatolláha o Íránu? Je to podobné, jako když ve filmové mayovce indiánští náčelníci jeden po druhém zabodávali oštěpy do země a vyráželi ze sebe: „Boj!...

9. března 2026  16:13

Pozor na toto víno. Inspektoři zakázali čtyři šarže, které prodávaly dva řetězce

Ilustrační snímek

U čtyř lahvových bílých vín ze Španělska, která nabízely řetězce Albert a Billa, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, že jsou falšovaná. Řetězce dostaly pokutu a víno musejí stáhnout...

9. března 2026  16:09

Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš. (2....

Se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude. „Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. „Uvidíme, jak se to bude...

9. března 2026  13:23,  aktualizováno  16:07

Najednou vlci z fotopastí divně mizeli, říká strážce z Orlických hor a lovec fotografií

Premium
Vlk z jižní smečky v Orlických horách

Vlci se v Orlických horách zabydleli natrvalo, ale místní o nich ví jen z doslechu. Výjimkou je dobrovolný strážce přírody Petr Locker. Teritoria se souhlasem majitelů lesa monitoruje fotopastmi,...

9. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

9. března 2026  15:56

Kim sledoval soutěž „chlupatých“ sniperů, v akci viděl i polonahé svalovce

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v minulém týdnu osobně sledoval soutěž...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v minulém týdnu navštívil soutěž odstřelovačů ve výcvikovém středisku u Pchjongjangu. Podle státních médií měla akce posílit bojovou připravenost armády KLDR a...

9. března 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.