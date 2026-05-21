Moravec spustil nový projekt. Ve stejný čas jako ČT nasadí debaty, řekl i prvního hosta

Autor: ,
  17:03
Bývalý moderátor České televize (ČT) Václav Moravec ve čtvrtek zveřejnil svůj nový mediální projekt Moravec.cz. Nabízí na něm několik pořadů včetně tradiční nedělní debaty, tento formát přes dvacet let moderoval na ČT. První díl odvysílá tuto neděli a přivítá v něm ministra zahraničí Petra Macinku.
Moderátor Václav Moravec (20. října 2022)

Moderátor Václav Moravec (20. října 2022) | foto: ČTK

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...
Prezident Petr Pavel vystoupil v pořadu ČT Otázky Václava Moravce z Karlových...
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a bývalá...
„Věřte, že budu dál hájit svobodnou žurnalistiku založenou na faktech, nikoli na pseudovyváženosti nebo slepé vyváženosti, která si podle mého názoru podmaňuje televizi veřejné služby. Budu dál hájit demokratické principy, lidskou důstojnost i základní lidská práva,“ říká Moravec v úvodním videu.

Na svém webu nabízí několik pořadů, obsah je placený. U některých pořadů už publikoval první díly. Mezi nimi také debaty s názvem Generace, ve kterých diskutují zástupci mladých, rozhovory 1:1, ve kterých je prvním hostem končící náčelník generálního štábu Karel Řehka, nebo pořad Kontexty, ve kterém se věnuje agresivitě dětí. První dva zmiňované pořady moderuje Moravec, Kontexty jsou reportážní formát.

Mezi pořady nechybí ani nedělní debata s názvem Poledne s Moravcem. První díl Moravec odvysílá tuto neděli a vystoupí v něm ministr zahraničí Macinka, v druhé části bývalí premiéři Mirek Topolánek a Jiří Rusnok. Ve 12:00 tradičně každou neděli nadále vysílá debatu také Česká televize.

Konkurenční doložka s ČT stále platí

Moderátora však nadále váže konkurenční doložka s Českou televizí, která podle slov generálního ředitele ČT Hynka Chudárka stále platí. „Konkurenční doložka stále platí, žádnou dohodu k jejímu ukončení jsme neučinili,“ informoval v polovině května na zasedání Rady České televize.

Redakci iDNES.cz to ve čtvrtek znovu potvrdil mluvčí ČT Michal Pleskot. „Na plnění závazků ze sjednané konkurenční doložky s panem Václavem Moravcem Česká televize trvá,“ uvedl.

Právě kvůli dané doložce měla televize svému bývalému moderátorovi vyplatit šest měsíčních platů. Zároveň mu na půl roku od podání výpovědi znemožňuje pracovat v konkurenčních médiích.

Bývalý moderátor diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce ale na začátku května znovu zopakoval, že peníze z konkurenční doložky nepřijme. „Ať je ČT utratí za rozvoj veřejné služby,“ řekl. Odstoupení od doložky řešil i s právníky.

Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Už tehdy však naznačil, že by se nejraději vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že mohou vhodně doplňovat veřejnou službu a někdy ji dělat i lépe,“ uvedl.

Moravec v březnu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.

Tehdy také řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.

