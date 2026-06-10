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Spor mezi ČT a Moravcem graduje. Pokutovala ho za porušení doložky

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  15:04
Spor mezi Českou televizí a jejím bývalým moderátorem Václavem Moravcem se vyostřuje. Televize po spuštění jeho nového projektu Moravec.cz uplatnila smluvní pokutu za údajné porušení konkurenční doložky a zastavila mu vyplácení finanční kompenzace. Moravec platnost doložky dlouhodobě zpochybňuje.
Bývalý moderátor České televize Václav Moravec představil nový mediální...

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec představil nový mediální projekt. (21. května 2026) | foto: ČTK / Kamaryt MichalČTK

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec představil nový mediální...
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„My považujeme dohodu o konkurenční doložce, kterou jsme uzavřeli s nyní už bývalým moderátorem ČT Václavem Moravcem, za platnou a postupujeme přesně podle ní,“ uvedl na Radě ČT generální ředitel televize Hynek Chudárek.

Podle něj Česká televize vůči moderátorovi uplatnila smluvní sankci, zároveň mu zastavila měsíční výplaty. „Ekonomicky ta pokuta převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže to je pozitivní,“ dodal ve středu Chudárek.

Doložka platí, reaguje ČT na Moravcův projekt. Bude chtít smluvní pokutu

Podle Moravce Chudárek klame veřejnost i Radu ČT. „Pan Chudárek neměl co pozastavovat, protože konkurenční doložka předpokládá každý měsíc odesílání čestných prohlášení, což jsem nikdy neučinil, protože podle mých právníků je konkurenční doložka neplatná. Od ČT jsem po rozvázání pracovního poměru nezískal ani korunu, což je též zřejmé,“ reagoval ve středu.

Moderátor se rovněž na základě doporučení právníků obrátil na státní orgány, aby zjistily, jak ČT pracuje s konkurenčními doložkami, včetně efektivity vynakládání prostředků plátců televizních poplatků. Na to podle něj upozornila před více než rokem dozorčí komise ČT.

Moravec spustil nový projekt. Ve stejný čas jako ČT nasadí debaty, řekl i prvního hosta

Bývalý dlouholetý moderátor Otázek Václava Moravce svůj nový mediální projekt Moravec.cz představil v polovině května. Nabízí na něm několik pořadů včetně tradiční nedělní debaty, tento formát přes dvacet let moderoval na ČT.

Kromě Moravce se na projektu podílí jako výkonný šéf a producent Tomáš Hodboď. Šéfkou obsahu je Hana Andělová, která s Moravcem spolupracovala již v ČT jako dramaturgyně jeho pořadů. Dalším členem týmu je také bývalá redaktorka Fokusu Václava Moravce Iva Melíšková. Produkčně má pořady na starosti společnost Barletta.

„Nechci zatěžovat rozpočet ČT“

Moravec sice založil novou platformu Moravec.cz, stále mu však platí půlroční konkurenční doložka s ČT. Ta opakovaně tvrdí, že si za jejím plněním stojí. Moravec však již dříve několikrát uvedl, že ji považuje za neplatnou. Opírá se přitom i o případy z minulosti, kdy řada doložek bývalých zaměstnanců byla zrušena kvůli usnesení dozorčí komise z roku 2025, podle něhož doložky zatěžují rozpočet.

„Od začátku jsem tak nabízel, že nechci zatěžovat rozpočet České televize. V doložce jsou navíc podle právníků ustanovení, která tím, že jsem nepodepsal čestné prohlášení, nebyla naplněna. Považujeme proto konkurenční doložku za mrtvou,“ uvedl dříve Moravec. Televizi proto několikrát vrátil peníze, které mu podle ČT na základě doložky musela vyplatit za březen a duben. Televize mu však peníze posílala dál, což však po posledním vrácení plateb podle Moravce přestalo.

Moravcův nový projekt? Jedná protiprávně, ČT může chtít pokutu, varuje advokát

Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Už tehdy však naznačil, že by se nejraději vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že mohou vhodně doplňovat veřejnou službu a někdy ji dělat i lépe,“ uvedl.

Moravec v březnu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.

Tehdy také řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.

8. března 2026
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