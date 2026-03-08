Moravec v neděli uvedl, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize. Svůj odchod oznámil na konci OVM, do kterých byl po devíti letech pozván Tomio Okamura, nynější předseda Sněmovny a dlouholetý šéf hnutí SPD. Okamura si opakovaně stěžoval, že ho Česká televize do tohoto pořadu nezve.
Loni se tím zabývala i Rada České televize a radní tehdy uvedli, že může jít o porušení demokratické soutěže politických stran. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek loni v listopadu členům televizní rady řekl, že Okamura byl do Moravcova pořadu pozván naposledy v roce 2017.
Otázky se zapíší do dějin žurnalistiky. Politici reagují na Moravcův konec v ČT
„Jsem toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT,“ uvedl tehdy Chudárek. Moravec loni pro Aktuálně.cz uvedl, že „ani v zákoně, ani v kodexu se sousloví ‚předseda politické strany či hnutí‘ vůbec nevyskytuje. Píše se tam o názorových a politických proudech ve společnosti a článek 6.2 zcela jasně hovoří o vyváženosti vysílání jako celku“.
Kromě OVM moderátor také od roku 2015 uváděl pořad Fokus Václava Moravce, který se na obrazovce objevuje s několikatýdenní periodicitou a jenž se zabývá fenomény dnešní doby.
Zval do něj odborníky na různá témata, otázkami se zapojovalo i publikum tvořené zejména studenty. Poslední tři vydání Fokusu se věnovala dědictví komunismu, návratu feudalismu a veřejné službě nejen v médiích.
Český rozhlas i BBC
Novinář pocházející z Ústí nad Orlicí se narodil 25. června 1974. Už od roku 1992 pracoval jako redaktor, mimo jiné v Českém rozhlase nebo rádiích Evropa 2 a Frekvence 1, externě spolupracoval také s někdejší televizí Galaxie.
V roce 2000 dokončil magisterské studium oboru masová komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od února 2001 do ledna 2006 byl moderátorem české sekce rádia BBC, kde uváděl každý všední den pořad Interview BBC, za nějž dostal v roce 2003 Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře do 33 let.
Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl
Od ledna 2004 působil zejména v České televizi, vedle toho se věnuje také akademické kariéře. Dlouhá léta vychovával budoucí novináře na Fakultě sociálních věd UK, nyní působí zejména na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (2012) v oboru Sociální politika a sociální práce a na FAMU v oboru Teorie filmové a multimediální tvorby (2015).
Ve svém výzkumu se Moravec věnuje oblasti audiovizuálních médií v éře „digitální mediamorfózy“, novinářské etice, automatizované žurnalistice a žurnalistice umělé inteligence.