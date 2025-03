Vláda Petra Fialy nedávno rozhodla, že bude kvůli bezpečnostní situaci i krokům nové americké administrativy postupně navyšovat výdaje na obranu do roku 2030 až na 3 procenta HDP. Výdaje by se měly zvyšovat o dvě desetiny hrubého domácího produktu (HDP) ročně.

V letošním roku ztrácí vláda podle informací ČT na splnění současného závazku v NATO na úrovní dvou procent HDP přibližně osm miliard. „To číslo je pro mě nové, nicméně garantuji, že ty peníze na obranu vynaložíme, bez toho, abychom museli měnit schodek státního rozpočtu na letošní rok,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.

Pro zvýšení výdajů o dvě desetiny procenta ročně, jak to plánuje vládní koalice, by se musel rozvolnit zákon o rozpočtové zodpovědnosti. To potvrzuje koaliční poslanec Jan Skopeček (ODS). „Ve chvíli, kdy vláda vyhlásí novou prioritu, tedy zvýšení obranyschopnosti, tak jiné priority musí jít stranou,“ řekl.

Opozici se ale takový nápad nelíbí. „Jsem proti tomu, aby se rozpočtová pravidla měnila. Bohužel to rozvolnění vidíme v celé Evropě, v Německu, či Itálii,“ uvedl místopředseda poslanecké sněmovny za ANO Aleš Juchelka. K rozvolnění výdajových rámců by nepřistoupil ani předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Konsolidace veřejných financí by měla být základním úkolem každé další vlády,“ poznamenal.

V případě, že bude nyní opoziční hnutí ANO po volbách ve vládě, je připraveno zvyšovat výdaje na obranu, řekl v dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News stínový premiér a místopředseda ANO Karel Havlíček. Poukázal na to, že ANO mělo na mimořádnou schůzi Sněmovny v uplynulém týdnu v navrhovaném usnesení jako první bod, že je připraveno vynakládat víc než dvě procenta hrubého domácího produktu. Vynakládat dvě procenta ukládá vládě zákon. Nynější vláda Petra Fialy (ODS) chce zvyšovat výdaje až na tři procenta v roce 2030.

V letošním roce by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy korun. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie covidu-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.

Zástupci opozice si také v debatě stěžovali na nedávnou mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Té se zúčastnil také předseda generálního štábu české armády Karel Řehka a prezident Petr Pavel, vládní koalice si však odsouhlasila, že schůze bude neveřejná. Poslanci ANO a SPD na protest odešli ze sálu a jednání se neúčastnili. „Chtěli jsme probrat jednotlivé položky v obranném rozpočtu, stejně jako například vztahy mezi paní ministryní Černochovou a šéfem armády panem Řehkou. Nedostali jsme k tomu však prostor,“ říká Juchelka.