ČT nasadí za Moravce dvojici moderátorů. Místo Otázek se bude vysílat jiný pořad

Moderování nedělní debaty by se od 12 hodin měla ujmout dvojice Dolanský, bývalý zahraniční zpravodaj, který od letošního roku moderuje pořad Události, komentáře, a Kofroňová, vedoucí ekonomické redakce ČT.
Kofroňová ve vyjádření pro iDNES.cz přímo neodmítla, že by se moderování ujala, ale ani informaci nepotvrdila. „Všechny otázky co nejdřív zodpoví tiskové oddělení. Já můžu jen říct, že jsem ekonomický moderátor, ne politický,“ napsala. Dolanský na dotazy iDNES.cz nereagoval.
Portál Seznam Zprávy v úterý informoval, že jasno zatím není ani o délce debaty, jednat se však má o veřejných financích, protože Poslaneckou sněmovnu čeká schvalování státního rozpočtu na rok 2026. Televize měla pozvat šest politiků, zástupců většiny sněmovních stran, za vládní koalici to mají být Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé), z opozice Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
Podle portálu má jít v případě nových moderátorů a mimořádného vysílání pořadu Události, komentáře pouze o dočasné řešení, televize má hledat nějaké známé jméno, změnit se má také formát pořadu Otázky.
Česká televize zatím oficiálně žádné informace nepotvrdila. „Situace kolem nedělního diskuzního pořadu se v tuto chvíli řeší, zatím je předčasné cokoli říct a komentovat. Jakmile bude jasno, oznámíme to,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz mluvčí ČT Michal Pleskot.
Poslední díl Otázek Václava Moravce, které moderoval známý moderátor, měl rekordní sledovanost – nejvyšší od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Diváky lákala především často zmiňovaná konfrontace mezi Moravcem a předsedou SPD Tomiem Okamurou, který byl do pořadu pozván po devíti letech. Dívalo se 705 tisíc diváků, tedy třetina lidí, kteří právě sledovaly televizi.