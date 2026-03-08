Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Autor:
  14:06aktualizováno  14:22
Moderátor Václav Moravec oznámil konec v České televizi. Na jejích obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat nezávislost redakční práce.

„Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec.

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)
Karlovy Vary 3.7.2022 56.KVIFF Václav Moravec FOTO: MAFRA LADISLAV KRIVAN
Moderátor Václav Moravec v debatě v České televizi (11. ledna 2018)
Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce
6 fotografií

Moderátor dodal, že své diváky nechce zklamávat posunem ke slepé vyváženosti, která podle jeho názoru ničí veřejnou službu. Divákům poděkoval za přízeň.

V únoru opustila Otázky Václava Moravce hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně. V týmu Otázek pracovala patnáct let. Krok souvisel s nezváním šéfa Sněmovny Tomia Okamury do pořadu.

Dnes naposledy. Moderátor Moravec se v Otázkách loučil s kolegyní

Okamura byl v diskuzním pořadu naposledy v roce 2014, moderátor Václav Moravec se dlouhodobě stavěl proti jeho pozvání. Pozvánku dostal Okamura až nyní. Jeho nedělní účast byla podle dřívějšího vyjádření mluvčího televize Michala Pleskota dána také tím, že Sněmovna tento týden rozhodovala o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Moravec již dříve v rozhovoru pro Respekt odmítl tvrzení, že by Okamuru z vysílání diskuzního pořadu vyřazoval systematicky. Připomněl, že v roce 2017 byl šéf SPD hostem předvolební debaty, kde si následně stěžoval, že mu Moravec kladl kritické otázky a nebyl objektivní. O rok později sám Okamura pozvání do Otázek odmítl.

„Bude to nejzajímavější diskuze.“ Moravec řekl, co čeká od setkání s Okamurou

Odmítnout moderování za účasti Okamury by podle Moravce znamenalo potvrdit tezi o osobní nevraživosti. V rozhovoru ale nechtěl předjímat, zda může spor znamenat jeho konec v televizi. Připustil jen, že o dalším působení chce ještě mluvit s vedením.

Moravec v minulosti uvedl, že nezvání Okamury nepovažuje za porušení Kodexu ČT. Oproti tomu generální ředitel televize Hynek Chudárek v minulosti řekl, že „je toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT“.

Vstoupit do diskuse (278 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Moderátor Václav Moravec oznámil konec v České televizi. Na jejích obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat...

8. března 2026  14:06,  aktualizováno  14:22

Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Železniční přejezd

Řidič osobního vozu zemřel v neděli, když se jeho auto střetlo s osobním vlakem na železničním přejezdu bez závor v Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, řekla...

8. března 2026  14:21

Paní z obalu holandského kakaa mě v dětství strašila, svěřuje se Mardoša z Tata Bojs

Premium
Mardoša a Milan Cais z kapely Tata Bojs

Kapela Tata Bojs vydala koncem února album V původním snění, které uvedla do světa koncertním křtem ve Foru Karlín. V textech se mimo jiné zabývá iluzorním světem stříbrného plátna a filmových hvězd,...

8. března 2026

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka /Motoristé/ a Jan Lipavský /za ODS/ v Partii na CNN Prima News (8....

Ministr zahraničí Petr Macinka míní, že konflikt na Blízkém východě bude trvat týdny. Jeho předchůdce Jan Lipavský by mluvil spíše o měsících. Současný šéf české diplomacie také dodal, že se Čechy,...

8. března 2026  11:45,  aktualizováno  13:54

Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Vládní hnutí ANO a SPD podle jejich představitelů Radka Vondráčka a Tomia Okamury nebudou volit předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Řekli to ve vysílání diskuzního...

8. března 2026  12:52,  aktualizováno  13:52

Školka, kde má řemeslo zlaté dno. Malí dělníčci zatloukají hřebíky i řežou pilou

Zatímco jejich vrstevníci si hrají s plastovými či dřevěnými napodobeninami,...

Dřevěný pracovní ponk nesahá dospělým ani po kolena. Lemují jej běžné šroubováky, kleště, krabičky se šroubky i hřebíky. Pro malého Bertíka, který se vybavil drobnými červenobílými rukavicemi, má...

8. března 2026  13:22

USA a Izrael zvažují vyslání speciálních sil, zajistit chtějí íránský uran, tvrdí server

Pracovníci prohlížejí poškozenou budovu naproti policejní stanici, která byla...

Spojené státy a Izrael zvažují podle serveru Axios vyslání speciálních sil přímo na íránské území. Cílem této operace, plánované pro pozdější fázi války, má být zajištění zásob vysoce obohaceného...

8. března 2026  13:20

Válka jako záminka. Evakuace lidí z krizové zóny se v Evropě staly bičem na vlády

Premium
Uvězněni na cestách. Cestující čekají na lepší zprávy na přeplněném...

Zdá se, že desetitisíce lidí, které uvěznily údery proti Íránu v zahraničí, se staly důležitou kartou ve vnitropolitických půtkách mnoha evropských zemí. Zářným příkladem toho, jak opozice neodolala...

8. března 2026

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:42

STAN přeskočil ODS. Motoristé by ve volbách získali pět procent, Naše Česko 3,5

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku zleva Jan...

Nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by ve volbách získalo 3,5 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi. Prvenství si nadále drží hnutí ANO,...

8. března 2026  12:17

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem

Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024)

Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii. Jejich jednání začne už v sedm hodin ráno, tedy o dvě hodiny dříve než obvykle. I v rámci obecních i...

8. března 2026

Je těžké najít lidi. Kolumbijští farmáři čelí výzvám, navzdory rekordní sklizni

Detail kávovníku v Planadas v oblasti Tolima (25. října 2021)

Navzdory rekordním cenám kávy čelí kolumbijští farmáři výzvám, které ohrožují jejich živobytí. Farmáři například popisují, že je těžké sehnat sběrače kávy. K tomu se mimo jiné přidávají negativní...

8. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.