Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci

Překvapil vás konec Václava Moravce v České televizi?
Že to zvažuje, naznačoval v několika rozhovorech, ale přesto jsem myslel, že to potrvá déle. Že třeba dokončí jarní cyklus pořadů, protože o prázdninách mají Otázky Václava Moravce tradičně pauzu. Ale že o svém konci neřekl ani nadřízeným a oznámil to přímo ve vysílacím čase, to rozhodně překvapení bylo.
Byl tento způsob oznámení fér? Není to v jistém smyslu prásknutí dveřmi?
Bylo to prásknutí dveřmi. Mimo jiné to trošku vrhá špatné světlo na jeho kolegy, kteří v televizi zůstávají a odvádějí poctivou práci, protože Václav Moravec prohlásil, že není schopen dále garantovat redakční nezávislost. Tím vlastně řekl, že jeho kolegové tu redakční nezávislost nemají. Nedá se úplně říct, že by ta formulace, kterou zvolil, byla šťastná. On sám navíc třeba v roce 2013, když se řešilo ovlivňování České televize ve prospěch Zemanovců, tedy kauza, při které odešla například Daniela Drtinová, říkal, že by se špinavé prádlo mělo prát doma. Trochu se to teď po letech otočilo.
Vytvořil v podstatě referenční pořad. Když si vzpomenu, jak debaty v neděli v poledne vypadaly předtím... Jeho pořad byl citovaný, sledovaný, prostřídal různá studia a do stylu moderování vnesl osobnost moderátora.