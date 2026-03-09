Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci

Václav Moravec | foto: Michal DoležalProfimedia.cz

Matyáš Müller
  17:12
Nedělní náhlý konec Václava Moravce v České televizi byl podle mediálního analytika Filipa Rožánka prásknutím dveřmi, které může uškodit Moravcovým kolegům, kteří v ČT zůstávají. V rozhovoru pro iDNES.cz vzpomíná na 21 let dlouhou Moravcovu kariéru v televizi a připomíná, že moderátor televizi opouští už podruhé.

Překvapil vás konec Václava Moravce v České televizi?
Že to zvažuje, naznačoval v několika rozhovorech, ale přesto jsem myslel, že to potrvá déle. Že třeba dokončí jarní cyklus pořadů, protože o prázdninách mají Otázky Václava Moravce tradičně pauzu. Ale že o svém konci neřekl ani nadřízeným a oznámil to přímo ve vysílacím čase, to rozhodně překvapení bylo.

Byl tento způsob oznámení fér? Není to v jistém smyslu prásknutí dveřmi?
Bylo to prásknutí dveřmi. Mimo jiné to trošku vrhá špatné světlo na jeho kolegy, kteří v televizi zůstávají a odvádějí poctivou práci, protože Václav Moravec prohlásil, že není schopen dále garantovat redakční nezávislost. Tím vlastně řekl, že jeho kolegové tu redakční nezávislost nemají. Nedá se úplně říct, že by ta formulace, kterou zvolil, byla šťastná. On sám navíc třeba v roce 2013, když se řešilo ovlivňování České televize ve prospěch Zemanovců, tedy kauza, při které odešla například Daniela Drtinová, říkal, že by se špinavé prádlo mělo prát doma. Trochu se to teď po letech otočilo.

Vytvořil v podstatě referenční pořad. Když si vzpomenu, jak debaty v neděli v poledne vypadaly předtím... Jeho pořad byl citovaný, sledovaný, prostřídal různá studia a do stylu moderování vnesl osobnost moderátora.

ANALÝZA: Írán dostal místo Chruščova dalšího Stalina. Světu ukáže železnou pěst

Premium
Modžtaba Chameneí (uprostřed)

Chámeneí za Chámeneího. Co říká volba vrchního ajatolláha o Íránu? Je to podobné, jako když ve filmové mayovce indiánští náčelníci jeden po druhém zabodávali oštěpy do země a vyráželi ze sebe: „Boj!...

9. března 2026  16:13

Pozor na toto víno. Inspektoři zakázali čtyři šarže, které prodávaly dva řetězce

Ilustrační snímek

U čtyř lahvových bílých vín ze Španělska, která nabízely řetězce Albert a Billa, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, že jsou falšovaná. Řetězce dostaly pokutu a víno musejí stáhnout...

9. března 2026  16:09

