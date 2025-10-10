Na místě Motoristů bych se do Babišovy vlády nehrnul, říká Václav Klaus

Vladimír Vokál
Vysíláme
Václav Klaus v pořadu Rozstřel na iDNES.cz zhodnotil výsledky voleb i povolební vyjednávání o nové vládě. Podle něj by se Motoristé sobě neměli hrnout do koalice s Andrejem Babišem, protože by tahali „za nekonečně kratší konec provazu“. Bývalý prezident zároveň uvedl, že Babiš bude lepším premiérem než Petr Fiala, který podle něj svou vládu ve skutečnosti vůbec neřídil.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Po volbách jsme vás viděli na fotografii u stolu s politiky strany Motoristé sobě, s Filipem Turkem, Petrem Macinkou a Borisem Šťastným. Co jste si povídali? Byl důvod slavit?
Oni chtěli, abych za nimi přijel do jejich sídla. Já jsem byl tehdy v televizi a říkal jsem: „Už nikam takhle pozdě nepojedu.“ Oni na to: „Tak přijedeme za vámi.“ Tak jsem řekl, že jdu do své oblíbené hospůdky v Kobylisích, a tam jsme se nakonec potkali. Myslím, že to byl odraz sobotní nálady po volbách. Ale ta sobotní – a částečně ještě nedělní – euforie byla jedna věc, teď máme několik dní po volbách a zdá se mi, že spousta lidí pořád nepochopila ten fatální rozdíl.

Jak to myslíte?
Třeba ve středu jsem přišel někam, kde bylo patnáct lidí, a všichni slavili, pořád si přiťukávali. Říkal jsem jim: „Počkejte, to bylo na místě v sobotu, ale teď už jsme úplně jinde. Už víme, že vznikají při formování nové vlády obrovské problémy, kdo z kterého z programů vycouvá.“ To vůbec není důvod k oslavám. Doufám, že dnes už to všichni chápou.

A co byste Motoristům poradil?
Já v tomto smyslu opravdu rady nedávám. Je to jejich zodpovědnost, jak se s tím vypořádají. Ale je naprosto evidentní – a to říkám jako člověk, který má rád čísla – těch 108 mandátů pro většinu ve Sněmovně má dvě složky: 80 poslanců (ANO) a 28 poslanců (15 SPD a 13 Motoristé). A ty dvě menší strany tahají za nekonečně kratší konec provazu. Dnes jsem si z novin vypsal větu, která mi připadá přesná: „Nejtěžší úkol po volbách je nezklamat ty, kteří vám dali svůj hlas.“ To je triviální, ale pravdivé. A platí to právě pro Motoristy – jejich situace je nejtěžší.

Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci

Proč?
Protože Andrej Babiš žádné jasné programové kontury nemá, je to čistý pragmatik. Okamurova SPD není ideově definovaná strana, a navíc se teď obohatila o příslušníky jiných menších uskupení. Takže největší úkol čeká Motoristy. Z těch 108 mandátů mají jen 13. A Babiš, ať si o něm kdo chce myslí cokoliv, se rozhodně nebude rozpakovat prosazovat svůj názor.

Poprvé to podle mě zaskřípalo už v neděli, když se v televizní debatě utkali pánové Petr Macinka a Karel Havlíček z ANO. A když jsem slyšel jejich naprosto odlišné názory na rozpočtový deficit a takzvanou rozpočtovou odpovědnost, říkal jsem si: „To se vláda vůbec nedá sestavit.“

Hostem pořadu Rozstřel je Václav Klaus, bývalý prezident ČR.
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Klaus, bývalý prezident ČR.
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Klaus, bývalý prezident ČR.
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Klaus, bývalý prezident ČR.
26 fotografií

Na jejich místě, šel byste do toho? Stal byste se součástí Babišovy vlády?
Já ne, tady už je jiná generace politiků. Jednat by se samozřejmě mělo – jednat se musí. Jenže z pozice 28 hlasů se těžko jedná z pozice síly. Všichni víme, že Babiš vyjednávat umí. Umí to z byznysu a s menšími partnery to zvládne mistrně. Takže já jim nezávidím, čeká je neřešitelný úkol. Kdybych byl v jejich kůži, asi bych nespal. I když vzhledem k malým dětem asi nespí ani Petr Macinka. A tady jde hlavně o něj, ti další nejsou tak zřetelní nebo viditelní.

Ani Filip Turek?
Filip Turek je v něčem viditelný a zřetelný. Myslím, že by dokázal hájit rozpočtovou odpovědnost. Ale že by byl rašínovským typem, který by se utkával s Babišem? To ne. A obrovské deficity nepáchal jen Babiš, ale i Fialova a Stanjurova vláda, a to až do posledního dne. A nezapomínejte na to, že může přijít také tlak zvenčí, z Evropské unie.

Už nic nekomentujte, vyzval Babiš SPD a Motoristy. O vládě chce mít jasno do pátku

Myslíte tlak na to, aby Okamurova SPD nebyla součástí vládní koalice?
Dovedu si něco takového představit. Nechci mluvit za ně, ale dovedu si představit, že to může zamýšlet paní (předsedkyně Evropské komise) Ursula von der Leyenová, jak si říká i s tím aristokratickým „von“, na kterém tak lpí, a kterému se musíme uklánět. Nemůžu si pomoct, ale že by nad něčím takovým nepřemýšleli? Jak třeba pomoci nějakému „rozumnému“ vývoji v České republice. Takže ten tlak může být opravdu velký. A vidím i problémy na druhé straně.

Kterou stranu máte na mysli?
Na straně odcházející vlády.

V jakém smyslu?
Přece zpočátku to vypadalo, že se tahle vláda smířila s porážkou – naprostá odevzdanost fialovců, stanjurovců, pekarovců a dalších. Ale najednou se nadechli a chápou, jak těžké to bude pro těch 28 poslanců kývnout na Babišovy podmínky. A tak začínají zvedat hlas. Dokonce mluví o opoziční smlouvě – to se mi zdá úsměvné. Ten název bych si měl patentovat já. Nikdo z druhé strany barikády by ho neměl používat. Ale oni teď hledají možné rozpory a přemýšlejí nad tím, jak se znovu uplatnit.

Myslíte, že by mohli do nějaké formy spolupráce s Hnutím ANO vstoupit? Třeba KDU-ČSL má 16 poslanců, nebo část ODS či STAN?
Tak o KDU-ČSL víme, že se za více než sto let naší státnosti spojili s každým ďáblem. Takže se klidně spojí s kýmkoliv, kdo jim otevře dveře. Lidovce si takto dovedu představit velmi živě. O STAN nemluvme – podle mě to není politická strana, ale náhodné seskupení lidí bez jakékoliv ideologie. Kdybyste mě mučil, abych řekl, jaká je ideologie STAN, nic bych nevymyslel.

A ODS?
V ODS je to podobné – vedle zdánlivých kritiků typu hejtmana Martina Kuby jsou tam i věční „lidovečtí“ politici jako Marek Benda, Bendl, Adamec… Ti by mohli sehrát svou roli.

Takže váš odhad – vznikne trojkoalice ANO, SPD a Motoristů? Nebo nastane jiná varianta.
Nevím... Jestli jste chtěli prognostika, měli jste pozvat Miloše Zemana. Já zůstávám u analýzy, ne u věštění. Okamurovci podle mě nakonec kývnou na všechno, ale Motoristi budou mít velký problém. Investovali do toho, že chtějí do vlády, ale já jim říkal: „Jste začátečníci. Měli byste být šťastní, že jste se vůbec dostali do Sněmovny, že poznáte, co to je parlament.“ Politika není mluvení v bublině svých příznivců. Měli by začít budovat stranu, ne tlačit se hned do vlády. Teď budou nuceni dělat kompromisy – a to je špatně.

Bude Andrej Babiš lepší premiér než Petr Fiala?
Určitě. Ale nebude to mít lehké. Fiala byl totiž leccos, ale vládu fakticky neřídil. Byla to vláda původně pěti koaličních stran bez jasného vůdce smečky. Fiala nebyl autorita, vláda fungovala spíš jako soubor jednotlivých ministrů. To není fungující vláda.

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

A co říkáte tomu, jaký odkaz po sobě ministr financí Zbyněk Stanjura zanechal? Andrej Babiš mluví o chybějících 80 miliardách…
Nemám ambici, abych cupoval státní rozpočet, i když jsem tři roky byl ministrem financí. Ale nejdřív bych chtěl vědět, co z těch čísel jsou reálné díry a co jen výkřiky budoucí vlády. Když si někdo stěžuje, že „chybí peníze na dálnice“, tak to není o chybě – to je o prioritách. Když vám sníží plat, taky si auto koupíte až za rok. A vláda se tváří, že koupě auta je povinnost. Není. Stejně tak není povinnost mít hned nové dálnice.

Když jsem se stal ministrem financí v prosinci 1989, našel jsem na stole hotový rozpočet staré vlády. Bylo jasné, že ho za dva dny nepřepracuji. Navrhl jsem tehdy revoluční věc. Schválit ho jako prozatímní rozpočet, ale vydat za první čtvrtletí jen 20 procent výdajů, ne 25 procent. Tím jsem vyslal signál – brzdit, šetřit. Takový manévr by měl udělat i Babiš – místo slibů a rozdávání.

Když už se mluví o konkrétních kandidátech na ministerské posty: co říkáte na Petra Macinku jako ministra životního prostředí?
Ministerstvo životního prostředí není o mraveništích a lesích. Je to nejvíce ideologické ministerstvo dnešní doby, prosáklé zelenou ideologií, která nemá se skutečnou starostí o přírodu nic společného. Petr Macinka to ví, a právě to je jeho zásadní kvalifikace, proč by mohl být dobrým ministrem životního prostředí.

Jaký byl byl Filip Turek jako ministr zahraničních věcí? Co říká slovům Tomia Okamury, že by měl odejít policejní prezident? A jak by se měla chovat nová vláda v zahraniční politice? I na to odpovídal Václav Klaus v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

ANALÝZA: Zajatci půjdou domů, z Gazy musí jít i Hamás. Trump spustil buldozer změn

Premium

I přes veškerou skepsi dvouletá brutální válka v Gaze končí – aspoň ve své stalingradské podobě. Izraelští rukojmí se vrátí domů a protože je to bod číslo jedna mírového plánu, hned za ním následují...

10. října 2025

Leonardo V. Academy Praha

Komerční sdělení

Soukromá mezinárodní škola v centru Prahy nabízí moderní výuku a otevírá studentům cestu k dalšímu vzdělání i úspěchu ve světě.

10. října 2025

Zájem o nájemní bydlení je rekordní. Ceny rostou, majitelé bytů si mohou vybírat

Premium

Studenti, mladé páry, cizinci, ale také rodiny s dětmi stále častěji míří do pronájmů, často už ne pouze dočasně. Na trhu s byty je to silně znát. Projevuje se to napříč regiony, v některých však...

10. října 2025

Mezinárodní vzdělání v srdci Prahy: Leonardo V. Academy otevírá dveře

Komerční sdělení

V globalizovaném světě, kde univerzity i zaměstnavatelé očekávají od mladých lidí nejen znalosti, ale také jazykovou vybavenost, sebevědomí a schopnost kriticky myslet, přestává tradiční pojetí školy...

10. října 2025

Do katastru s identitou občana. Skončí posílání dopisů

Přechod hlouběji do online prostředí a ukončení posílání oznámení prostřednictvím klasických doporučených dopisů. Katastr nemovitostí se chystá na zásadní modernizaci, od které si slibuje větší...

10. října 2025

Zázrak za pár korun, nebo nefunkční krám? Test levného čínského zboží z e-shopů

Premium

I Ježíšek někdy potřebuje pomoc, ale na čínských tržištích a e-shopech s instantními zázraky záchranu raději nehledejte. Dárky by sice stály jen pár drobných, ale velkou radost by obdarovaným...

10. října 2025

Na místě Motoristů bych se do Babišovy vlády nehrnul, říká Václav Klaus

Vysíláme

Václav Klaus v pořadu Rozstřel na iDNES.cz zhodnotil výsledky voleb i povolební vyjednávání o nové vládě. Podle něj by se Motoristé sobě neměli hrnout do koalice s Andrejem Babišem, protože by tahali...

10. října 2025

Budu vás před invazí bránit, slibuje Trump Finům. Proti Rusku zvažuje nové sankce

Americký prezident Donald Trump finského prezidenta Alexandera Stubba ujistil, že by Spojené státy přispěchaly Finsku na pomoc, pokud by ho Rusko napadlo. Při jejich čtvrtečním setkání v Oválné...

9. října 2025  22:27

Hamás vyhlásil konec války. Propustí rukojmí v pondělí či úterý, řekl Trump

Hamás vyhlásil konec války a začátek trvalého příměří, uvedl jeden z vůdců hnutí a jeho vyjednavač Chalíl Hajja. Hnutí podle něj dostalo záruky od USA, arabských států, které zprostředkovávají...

9. října 2025  21:41

Německá policie posílí od pátku hlídky na nádražích, obává se útoků

Německá policie připravuje celostátní akci, která má za cíl posílit bezpečnost na desítkách nádraží napříč zemí. Od pátku do neděle proto vyšle značně víc hlídek do míst, kde se lidé v uplynulých...

9. října 2025  21:31

Nabídku od budoucího premiéra bych zvážila, připustila Schwarz Bařtipánová

Raketový vzestup nové tváře, kterou ve volbách do Sněmovny nabídlo voličům hnutí ANO, starostky severočeské Bíliny a nově i poslankyně Zuzany Schwarz Bařtipánové, může ještě pokračovat. Mohla by vést...

9. října 2025  21:30

Policie v Belgii zadržela mladíky, chystali útok dronem na politiky ve stylu džihádu

Policie v Belgii zadržela tři muže, které podezřívá z přípravy útoku na politiky. Dnes o tom informovala místní prokuratura s tím, že plány na útok byly inspirované činy džihádistů. Vyšetřovatelé...

9. října 2025  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.