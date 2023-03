Když žalovali Klause za velezradu... Senátorům se nelíbila amnestie a otálení

Je to deset let a zároveň se to stalo jen jednou v historii České republiky, co Senát schválil ústavní žalobu za velezradu na tehdy končícího prezidenta Václava Klause. Důvodem byla kontroverzní novoroční amnestie, ale i otálení s podpisem smluv a jmenováním soudců. Velezrada je specifický zločin, který může spáchat jen prezident.