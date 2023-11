Zelená se místo rudé stala hlavním zlem pro svět, kritizuje Green deal Klaus

Klaus v úvodu zavzpomínal na bývalého ministra zahraničí a čestného předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga. „Byl jednou z nejvýraznějších politických postav posledních dekád. Ačkoli jsme spolu nesouhlasili, měli jsme spolu velmi korektní vztahy. I přes odlišné názory jsem ho dvakrát jmenoval ministrem zahraničí. Dokonce jsem ho brával na zahraniční cesty,“ uvedl Klaus.

Ten se prý neustále zaobírá ekonomickými čísly, kdy v Česku klesá hrubý domácí produkt (HDP), zvyšujícími se cenami energií či nejnižší nezaměstnaností.

„Ekonomika potřebuje systémovou změnu. Nejde o to kde vzít v konsolidačním balíčku další miliardu. Jsem smutný z beznaděje vlády, která není schopná se na to podívat zásadním způsobem. Samo se to nevyřeší, je potřeba udělat změny, snížit regulaci všeho možného a zamezit zelenému šílenství,“ uvedl Klaus.

Je podle něj nutné přijmout ceny, jaké jsou a nekarikovat je Green dealem, který přichází z Evropské unie. „Jsme obětí zelené ideologie. Zelená se místo rudé stala hlavním zlem pro svět,“ kritizoval Klaus.

Byli jsme poškozeni migrací, míní Klaus

Vyjádřil se i k propalestinským demonstracím v Londýně. „Je to dopad migrace. Byli jsme toho ušetřeni, ale doléhá to více a více k nám. Byli jsme poškozeni. Jsou jich desetitisíce a statisíce,“ řekl bývalý prezident.

Klaus nechce strašit lidi, ale vyzvat je, aby brali vážně migraci. Zrušenou návštěvu v Nigérií premiéra Petra Fialy (ODS) označil za politický postoj hostitelské země.

„Ať nám nikdo nevypráví, že to bylo zrušeno kvůli nedostatečnosti programu. Předpokládám, že návštěva byla připravena. Byl to politický krok Nigérie, reakce na zahraniční politiku Česka,“ uvedl Klaus s tím, že si politici musí začít uvědomovat dopady svých kroků.