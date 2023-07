Asi nejsou darebáci, jen ničemu nerozumějí, kritizuje Klaus Fialovu vládu

Vládní balík opatření pro zmírnění růstu rozpočtového schodku je v parlamentu. Podle vlády má jít o úpravu 63 zákonů, budou se zvedat daně a příští rok se má díky tomu uspořit téměř 100 miliard korun. Co si o tomto balíku opatření myslíte?

Pro mě jako pro člověka, který se živí makroekonomií a byl ministrem financí, je deficit státního rozpočtu zásadní téma a jeho velikost nemohu vydýchat – jak se říká. My jsme s tím bojovali na počátku května, kdy tento chaotický a nepřesvědčivý balíček začali avizovat, ale přiznám se, že jsme na to trochu pozapomněli. Ten balíček – nikoli balík, jak jste to nazval vy, a ten rozdíl je obrovský – tak ten balíček je opravdu prkotina vůči rozpočtovému problému České republiky.

Veřejnost to, zdá se, stále ještě nechápe, ač to řada lidí v médiích říká nahlas. Pár dní před svým zvolením prezidentem jsem ještě jako poslanec na poslední chvíli předkládal návrh zákona o povinně vyrovnaném státním rozpočtu, čili z tohoto pohledu k tomu nemohu říct nic jiného než negativní hodnocení.