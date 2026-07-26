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Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval

Tereza Krocová
  17:12

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Milana Knížáka pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. (22. září 2015) | foto: Profimedia.cz

„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na svého přítele Milana Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v nemocnici, naposledy dva dny před jeho smrtí. Někdejší ředitel Národní galerie zemřel v neděli ve věku 86 let.

Byli jste v osobním životě velcí přátelé. Na co budete při vzpomínce na Milana Knížáka myslet jako první?
Byli jsme si opravdu velmi blízko. V posledních třech týdnech, kdy už byl v nemocnici, jsem za ním chodil obden a snažil jsem si s ním povídat. Když už to potom téměř nebylo možné, držel jsem ho alespoň za ruce. V tomto smyslu jsme si byli opravdu blízcí.

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