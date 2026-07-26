Byli jste v osobním životě velcí přátelé. Na co budete při vzpomínce na Milana Knížáka myslet jako první?
Byli jsme si opravdu velmi blízko. V posledních třech týdnech, kdy už byl v nemocnici, jsem za ním chodil obden a snažil jsem si s ním povídat. Když už to potom téměř nebylo možné, držel jsem ho alespoň za ruce. V tomto smyslu jsme si byli opravdu blízcí.
Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval
Byli jste v osobním životě velcí přátelé. Na co budete při vzpomínce na Milana Knížáka myslet jako první?
KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se
Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...
V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají
Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.
Třetí sestřelený dron za tři dny. Rumunsko si předvolalo ruského velvyslance
Rumunská stíhačka F-16 v neděli nad Černým mořem sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor, od pátku už třetí, uvedlo ministerstvo obrany této členské země Severoatlantické aliance. Bukurešť si...
Poláci zachraňují své hutě, Třinecké železárny i Nová huť potřebují podobnou podporu
Polsko směruje do hutnictví miliardy zlotých, chce pomoci tamním hutím. Polský státní Węglokoks spouští rozsáhlý program investic do hutnictví ve Slezsku. Skupina chce během příštích let posílit...
Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval
„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na svého přítele Milana Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v...
Knížák byl výraznou osobností, budil obdiv i rozpory, shoduje se kulturní scéna
Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze....
Po střetu s osobním autem zemřela u Karviné žena, resuscitace nepomohla
Devětatřicetiletá žena zemřela v sobotu večer, když ji srazil automobil u Karviné. Svým zraněním na místě podlehla. Řekl to policejní mluvčí Jan Segsulka. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla...
Policie pátrá po podezřelém z útoku na LGBT pochod. Ministr mluví o terorismu
Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci LGBT+ v Berlíně. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrindta šlo o islamistický terorismus. Dodal, že podezřelým je...
Nejsme pašeráci, jen přežíváme. Proč chudí Kolumbijci neopouštějí pěstování koky
Tisíce kolumbijských farmářů se vracejí k pěstování koky, a to i přes snahu kolumbijské vlády toto pěstování omezit a nabídnout pěstitelům jiné alternativy obživy. Podle mnohých z nich dřívější...
Naše země je jako vězení bez mříží. Severokorejská rodina popisuje útěk na svobodu
Když na Severní Koreu udeřil covid, rodina Kimových sledovala, jak kolem moře roste plot z ostnatého drátu, jak lidé hladoví a jak přibývá veřejných poprav i za sledování jihokorejských filmů. A tak...
Kvůli leukémii přišel o práci i bydlení. Pomoc našel díky příteli z azylového domu
Vážná nemoc je připravila o zdraví, možnost pracovat i vlastní bydlení. Jindřich a Michal se nakonec potkali v azylovém domě a druhému jmenovanému se tak otevřela cesta k Nadačnímu fondu Úsměv nejen...
VIDEA TÝDNE: Hazard na kolejích a manévry dvou prezidentů
Nedělní odpoledne je už tradičně ve znamení nejsledovanějších videí uplynulého týdne. S velkým náskokem u vás zvítězily záběr železniční nehody, která se stala ve čtvrtek u jihočeského Chýnova. Řidič...
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OBRAZEM: Havel s ňadry, kontroverzní panenky. Připomeňte si Knížákova díla
Ve věku 86 let zemřel výtvarník Milan Knížák. Osobnost českého undergroundu i bývalého šéfa Národní galerie provázela po celý život nekompromisnost a vyhrocené diskuse. Připomeňte si jeho život a...
Viděla pod sebou plejtváky, protiproudy a chlad. Alina přeplavala obávaný Severní kanál
Bylo to fakt hrozné, nesnáším studenou vodu, říká osmatřicetiletá Alina Jogl, slovenská rodačka, která žije s manželem a dvouapůlletým synem v jihočeském Táboře. Na začátku července jako první...