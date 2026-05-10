Obracet se na Ústavní soud je žertovné, říká Klaus. Cení si, že vláda jedná s Čínou

„Všechno obracení se na Ústavní soud je žertovná věc. To má být politické rozhodnutí. Ústavní soud není bůh nad světem,“ řekl Klaus k možné kompetenční žalobě, kterou by prezident Pavel mohl podat.
Dodal, že v Česku není prezidentský systém a o zahraniční politice nebo výdajích na obranu rozhoduje vláda. „Prezident má potom možnost ten zákon podepsat, nebo nepodepsat. V tomto smyslu se pohybujeme na ne velmi dobře vymezeném prostoru,“ pokračoval.
Vláda a prezident by se podle něj měli domluvit. Dodal, že situace je ale dost vyhrocená. „Dostali jsme se do situace, kdy je fatální nesouhlas vlády s prezidentem. Tomu se říkávalo kohabitace. Vždycky je to velký problém a vyvolává to spory,“ dodal s tím, že to, že prezident reprezentuje zemi navenek je pouze obecná fráze, která není přesně definována.
Zopakoval, že řešení sporu ústavní žalobou by podle něj byla chyba. „Pan prezident tímto krokem říká, že nerespektuje nutnost politické dohody a chce to nechat na spor dvou právníků.“
Deficitu rozpočtu tleskat nebudu, říká Klaus
Klaus dále kritizoval ekonomické kroky současné vlády, především přístup ke státnímu rozpočtu. „Já se začal zabývat makroekonomickými tématy asi před 60 lety a mám na to velmi pevné názory, které vůbec nesouvisí s dnešní vládou. Vždy jsem respektoval povinné vyrovnanosti státního rozpočtu.“
Nedostatky vidí především ve velkém zadlužování a nevyrovnaném rozpočtu. „Nikdo ode mě nemůže očekávat, že bych tomu tleskal. Babišova vláda musí vědět, že budu kroutit hlavou a protestovat,“ vysvětlil.
Premiér Babiš tvrdí, že deficitem vláda rozhýbe ekonomiku. Podle Klause je to ale nesmysl. Motoristé podle něj pro rozpočet zvednou ruku, protože se chtějí vyvarovat hlavně toho, aby se k moci znovu dostali Piráti.
„Myslím, že oni (Motoristé) budou volit pro sebe. Ne pro zemi nebo mě, menší zlo, proto připustí, aby byl rozpočet takto schválen,“ řekl.
Přestože dříve Klaus kritizoval zavedení EET s argumentem, že stát se nemá takovým způsobem vměšovat do podnikání, nyní se systémem problém nemá. „EET už do značné míry zdomácnělo, teď to rušit považuji za zbytečné,“ objasnil svůj postoj.
Vláda je moc probruselská a proukrajinská
Bývalý prezident chválil postoj současné vlády ke Green Dealu. „Očekávali jsme, že vláda zásadním způsobem vystoupí proti Green Dealu, proti nesmyslné evropské politické a to dělá. Čekal jsem, že bude méně probruselská. Nejsem nadšen, jak se chová kolem Ukrajiny a íránské krize,“ hodnotil vládu. Ocenil také to, že vláda znovu jedná s Čínou.
Pokud jde o budoucnost V4, uvedl, že hodně bude záležet na postojích Polska. „Polsko bylo vždycky zlobivým dítětem, i když to neříkalo tak nahlas. Polsko bylo někdy také na jiné straně, než jsme byli my. Chce to jednat, chce to spolu mluvit,“ řekl.
Působení V4 může ovlivnit také změna na maďarském premiérském křesle. „Já jsem s Viktorem Orbánem v mimořádně dobrých vztazích. Jeho pádu jsem samozřejmě litoval,“ řekl. Kritizoval také premiéra Babiše za to, že řekl, že se těší na setkání s novým maďarským premiér Péterem Magyarem. „Nemohl říct, že se netěší, ale nemusel říkat, že se těší,“ dodal.