PES je nevěrohodná věc. Sčítá hrušky a jablka, prohlásil exprezident Klaus

„Totálně odmítám argumentaci, která používá takzvaného PSA. Myslím, že je to totálně nevěrohodná věc a sčítání hrušek s jablky,“ prohlásil bývalý prezident v neděli.

Na vytvoření indexu rizika se podílelo 13 odborníků, a to kromě pracovníků Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví, i další odborníci a akademici z českých a zahraničních univerzit. Ty Klaus označil za „kvaziodborníky“.



V Partii přiznal, že zatím nezaplatil pokutu za nenošení roušky. Tu mu měla uložit pražská hygienická stanice, a to ve výši tří tisíc korun. Klasu bez roušky přišel 28. října k Obecnímu domu a 17. listopadu pak na Národní třídu. O udělení pokuty dříve informovala Česká televize.

„Jestli to sdělil někdo České televizi, tak to nesdělil Václavu Klausovi. A já už bych to chtěl zaplatit,“ zavtipkoval.



Bývalý prezident České republiky Václav Klaus zaslal na začátku prosince dopis ministrovi Janu Blatnému. Stěžoval si v něm na to, že o něm ministerstvo zdravotnictví píše na svých oficiálních stránkách v rubrice „Dezinformace o covid-19“.

„Já za to neviním pana ministra. Ministerstvo outsourcovalo část svých stránek nějaké divné neziskovce,“ prohlásil Klaus s tím, že mu Blatný na odpis neodpověděl. „Jako politik jsem na dopisy tohoto typu vždycky odpovídal,“ prohlásil. Další dopis už psát podle svých slov nebude.

Exprezident zmínil lékaře a farmaceutické společnosti, které podle něj z pandemie velmi profitovaly. „Farmaceutický průmysl žije z radosti z této epidemie. Má neuvěřitelné zisky, které by jindy nemohl získat,“ prohlásil Klaus.