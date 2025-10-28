Klaus pronese sváteční projev před Obecním domem, zhodnotí stav republiky

Matěj Svěrák
  9:00
Bývalý český prezident Václav Klaus při příležitosti státního svátku pronese před pražským Obecním domem projev o situaci v republice po 107 letech od jejího vzniku. Akci organizuje Institut Václava Klause. Exprezident při těchto svátečních shromážděních v minulosti často kritizoval zejména Evropskou unii, kterou viní z údajného vměšování do českých záležitostí.

Podle mluvčí Klausova institutu Michaely Žalské pronese bývalý prezident projev v 11 hodin. Po proslovu následně položí květiny k pamětní desce, přičemž bude vyhrazen prostor i pro focení s příznivci.

Ku příležitosti výročí vzniku samostatné Československé republiky na shromáždění na pražském náměstí Republiky vystoupil před svými příznivci bývalý prezident Václav Klaus. (28. října 2023)
Václav Klaus před Obecním domem pronesl před svými příznivci projev. (28. října 2023)
Václav Klaus před Obecním domem pronesl před svými příznivci projev. (28. října 2023)
Jeden z příznivců Václava Klause během čekání na exprezidenta (28. října 2023)
Ještě v podvečer státního svátku se bývalý prezident zúčastní také slavnostního předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Další bývalá hlava státu Miloš Zeman se na rozdíl od svého předchůdce akce na Hradě nezúčastní kvůli zotavování po operaci abscesu na zádech.

Klaus si pro svá shromáždění už dříve zvolil Obecní dům, protože právě zde byla před 105 lety vyhlášena samostatná Československá republika.

Klaus odepsal Turka: Nadávám mu, ministr nebude, soudí exprezident

Ve svém projevu z roku 2023 se exprezident například ostře vymezil vůči Evropské unii, o které řekl, že usiluje o „anti–28. říjen“. Dodal také, že v Česku dlouhodobě působí viditelní i neviditelní emisaři EU. Při projevu ho tehdy podpořili bývalý předseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček, ekonom a nynější poslanec za SPD Miroslav Ševčík či moderátor Luboš Xaver Veselý.

28. října 2023
