Klaus pronese sváteční projev před Obecním domem, zhodnotí stav republiky

Podle mluvčí Klausova institutu Michaely Žalské pronese bývalý prezident projev v 11 hodin. Po proslovu následně položí květiny k pamětní desce, přičemž bude vyhrazen prostor i pro focení s příznivci.
Ještě v podvečer státního svátku se bývalý prezident zúčastní také slavnostního předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Další bývalá hlava státu Miloš Zeman se na rozdíl od svého předchůdce akce na Hradě nezúčastní kvůli zotavování po operaci abscesu na zádech.
Klaus si pro svá shromáždění už dříve zvolil Obecní dům, protože právě zde byla před 105 lety vyhlášena samostatná Československá republika.
Ve svém projevu z roku 2023 se exprezident například ostře vymezil vůči Evropské unii, o které řekl, že usiluje o „anti–28. říjen“. Dodal také, že v Česku dlouhodobě působí viditelní i neviditelní emisaři EU. Při projevu ho tehdy podpořili bývalý předseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček, ekonom a nynější poslanec za SPD Miroslav Ševčík či moderátor Luboš Xaver Veselý.
28. října 2023