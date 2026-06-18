„Jako ministr zahraničí musím potvrdit, že vaše jméno v zahraničí rezonuje. Do značné míry je to tím, že jste byl tvůrcem nového politického systému, který zůstal nezměněn až doteď. Jste takovým duchovním otcem českého moderního politického systému,“ poznamenal Macinka. Klaus v pátek oslaví 85. narozeniny.
Podle Macinky je jméno Václava Klause jakousi značkou. „Obdivuje ho současná americká vláda. Nedávno mi generální tajemník NATO Mark Rutte řekl, že vás považuje za největšího intelektuála,“ podotkl. Následně mu předal medaili Za zásluhy o diplomacii a poděkoval nejen za sebe, ale i za celé ministerstvo.
Klaus poznamenal, že za svou politickou éru v budově Černínského paláce moc nebyl. „Musím říct, že mě většinou ministři zahraničí neměli rádi,“ řekl. Podotkl však, že s Macinkou se do úřadu vrací realistická politika.
Nyní čeká oba politiky společný oběd, na který Macinka Klause pozval.
„Nejlepší škola“ u Klause
Macinka s Klausem dlouho úzce spolupracoval. Před 18 lety nastoupil do Tiskového odboru Klausovy prezidentské kanceláře na pozici zástupce ředitele. V roce 2017 se pak stal manažerem a mluvčím Institutu Václava Klause.
Role mluvčího se vzdal poté, co byl loni zvolen do Poslanecké sněmovny. „Byla to ta nejlepší škola,“ řekl Macinka o rocích strávených po Kalusově boku, než zamířil do vrcholné politiky. Ve vládě Andreje Babiše (ANO) se následně stal ministrem zahraničních věcí a zároveň vicepremiérem.
„Kdybych s panem prezidentem nespolupracoval, dnes bych tu asi nestál. Díky tomu jsem načerpal spoustu energie a rad i do dalších let,“ řekl ministr.
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Bývalý prezident se podporou Macinkovy strany netají. „Přišel jsem sem jako někdo, kdo – spolu se statisíci našich spoluobčanů – nemá, koho by v dnešní politické konstelaci volil,“ prohlásil předloni v prosinci na ustavujícím sjezdu Motoristů. Tehdy vyzdvihl například odpor strany vůči „zelené ideologii“. Vyjádřil také přání, aby se otevřeně hlásila k pravicové politice.
Přesto nelze říci, že by Klaus s Motoristy souhlasil ve všem. V minulosti veřejně kritizoval některé části jejich programu, zejména v zahraniční politice.
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„Chraň bůh, že by se mnou konzultoval otázku, co má udělat na Ukrajině,“ vyjádřil se dříve bývalý prezident na adresu Macinky. Narážel třeba na jeho vyjádření po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, po kterém ministr uvedl, že se s hlavou státu shodli, že Rusko vnímají jako agresora. „Lidé (je) volili proto, aby politiku vůči Ukrajině, EU a Green Dealu změnila,“ posteskl si Klaus. Přesto však bývá označován za „ideového otce“ strany.
Klaus, který v pátek oslaví pětaosmdesáté narozeniny, patří do čela skupiny lidí, jenž nesou největší zodpovědnost za polistopadový vývoj země. Po listopadu 1989 se více než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích. Stál u zrodu Občanské demokratické strany (ODS) a 11 let byl jejím předsedou.
Působil jako ministr financí, více než pět let byl předsedou vlády, čtyři roky předsedou Sněmovny a deset let prezidentem republiky. V současnosti stojí v čele Institutu Václava Klause, přednáší a často se vyjadřuje k domácí i zahraniční politice.
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28. října 2025