Klaus mladší skončí v politice, pokud se Trikolóra nedostane do Sněmovny

Z politiky by podle svých slov zamířil do soukromé sféry. Pro médium také uvedl, že by pro něj nebylo dostatečné ani získání tří procent voličů. Navíc, pokud by tříprocentní hranici překročil, získal by peníze ze státního rozpočtu.

„Já rozhodně nebudu fungovat na státní podpoře. To je to poslední,“ zdůraznil.

Chyběl by vám Václav Klaus mladší v politice? ANO 192 NE 588

„To jsem skutečně řekl. Redaktorka se ptala, co by bylo, kdybychom získali tři procenta a měli jsme příspěvek volební. Na to jsem jí řekl, že určitě není mým cílem žít z volebního příspěvku. My jsme založili Trikolóru, abychom lidem vrátili tuhle zemi, snížili daně a tak dále, takže v jádru je to pravda,“ uvedl Václav Klaus mladší pro iDNES.cz.

„Založil jsem Trikolóru, protože věřím v nějaké hodnoty, chci je hájit. A k tomu je potřeba, abychom nějaké další volby vyhráli,“ řekl s tím, že pokud se to nepodaří, tak je připraven svou funkci přenechat někomu s větším talentem a energií.

V letošních krajských a senátních volbách strana Václava Klause mladšího pohořela. Trikolóra uspěla pouze ve Zlínském kraji – získala zde jeden post zastupitele. Do Senátu se žádný kandidát Trikolóry nedostal.

„Neočekával jsem lepší výsledek. Ukázalo se, že tam, kde jsme sehnali peníze na kampaň, což bylo Zlínsko, jsme se přiblížili tradičním politickým stranám. Naopak tam, kde to lidé dělali z nadšení a srdcem, je ten výsledek horší. Nejde si naivně myslet, že to lze dělat jen srdce. To je fakt. Je to realita, ke které se budeme muset postavit a říct si, jak dál,“ prohlásil k výsledkům už dříve politik.

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy k výsledkům tehdy uvedl, že jsou varováním pro stranu.

Podle něj Trikolóra nebyla schopna získat voliče strany Tomia Okamury SPD.

„To je do budoucna a perspektivy tohoto uskupení velkým vykřičníkem. To, co zaznamenala, je velký neúspěch. Ukazuje se, že v boji o voliče ukazuje Tomio Okamura, že je dokáže lépe oslovit než Klaus mladší,“ řekl tehdy Mlejnek.