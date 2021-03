Klaus mladší nebyl lídr. Trikolóru možná převezme otec, míní politologové

Václav Klaus mladší vysvětlil svůj odchod z politiky osobními důvody. V létě 2017 se mu rozpadla rodina a od té doby prý nemá pozitivní energii potřebnou k politické práci. „Z pozice naštvanosti, smutku či rozzlobenosti se politika dělat nedá, člověk musí vyvolávat naději a mít zcela pozitivní myšlení. Myslím, že to bylo vidět,“ vysvětlil Klaus mladší.

Podle politologů však můžou být Klausovy důvody k odchodu daleko promyšlenější. „Je to velké překvapení. Důvody musejí být hodně zásadní, buď jsou skutečně osobní, nebo „rodinné“. Říkám si, jestli teď nepřijde záchranná mise jeho otce a Trikolóru nepřevezme Václav Klaus starší,“ naznačil politolog Jan Kubáček.

Podobně uvažuje také Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Umím si představit, že by Trikolóru vedl Václav Klaus starší. Myslím si, že od podzimu vědomě směřuje k tomu, aby kandidoval ve volbách. Podle mě chce znovu vstoupit do stranické politiky,“ tvrdí.



Bývalý prezident se od podzimu začal otevřeně vymezovat proti vládním opatřením. Během výročí 17. listopadu dorazil na Národní třídu bez roušky, za což posléze dostal pokutu 10 000 korun. Na začátku ledna zase vystoupil na Staroměstském náměstí na demonstraci iniciativy Chcípl PES, kde volal po okamžitém zrušení všech opatření. Tehdy se dočkal ovací asi tří tisícovek lidí a skandování „Vašek na Hrad!“.

Mlejnek připomněl také Klausův výrok ze začátku března, kdy v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že je potřeba, aby se v nadcházejících volbách někdo postavil „neomarxistickým Pirátům“. „A pokud se nikdo takový nenajde, tak by se toho možná chopil,“ vzpomněl Mlejnek.

Klausovi se v důchodu nelíbí, chce to zkusit

„Václavu Klausovi staršímu se evidentně nelíbí role prezidenta v důchodu, který má svůj institut a občas kontroverzně vystoupí v televizi. Nepřijde mu dostatečná. Je na něm patrné, že má chuť znovu vstoupit do politiky. Vzhledem k věku se asi naposledy cítí na to, že by to mohl ještě jednou zkusit,“ uvažuje Mlejnek.

Vést do voleb Trikolóru, která se v posledních průzkumech pohybuje okolo 3,5 procenta hlasů, podle něj může být pro bývalého prezidenta hazard s pověstí.



„Je však otázka, do jaké míry je to racionální jednání. Politika je droga. Jakmile někdo odejde, zkouší se vrátit a dost často to skončí fiaskem. Funguje to stejně jako u návykových látek. Hodně lidem, kteří byli ve vysoké politice, důchod nedostačuje. Málokdo se dokáže zkrotit, aby to ještě nezkusil,“ poznamenal.

Kubáček si také myslí, že bývalý prezident o návratu do politiky velice vážně uvažuje. „Podle mě by se snažil sloučit všechny patriotické skupiny a chtěl by je koordinovat. Když by to nevyslyšela SPD, tak bude oslovovat ostatní. Myslím si však, že by se toho rád ujal. Podle mě do toho chce jít a teď ještě přibyl emoční argument, že to převezme po synovi,“ míní.

10. února 2021

Trikolóra bez Klausů zanikne

Pokud by se však Václav Klaus starší nakonec rozhodl do politiky nevracet, znamenalo by to podle politologů konec Trikolóry. „Není tam nikdo, kdo by symbolizoval Trikolóru tak, aby se objevil na televizní obrazovce a lidé si ho hned s hnutím spojili. Tím, že si všichni říkali, že je to „Klausovo hnutí“, tak ho dokáže zachránit už jen Václav Klaus starší. Ostatní nepřipadají v úvahu,“ řekl Kubáček.

Na zániku Trikolóry by podle něj nejvíce vydělal Tomio Okamura se svou SPD. „Část voličů by určitě přešla k SPD, někteří k hnutí ANO a je možné, že část by volila Svobodné nebo by se případně poohlíželi po nově vzniklých subjektech. Některé voliče by asi dokázala oslovit také Přísaha,“ doplnil Kubáček.

V případě, že by Václav Klaus starší Trikolóru do voleb nakonec vedl, mělo by se naopak hnutí SPD podle politologů obávat. „Potenciál má. Neříkám, že bude kandidovat jen za Trikolóru, ale za celý blok vymezený vůči „covidismu“ a Pirátům, kteří pro něj představují nové vydání komunistického nebezpečí. Mohl by něco vzít Okamurovi a třeba voliče ODS, protože tam panuje velká nespokojenost s koalicí SPOLU,“ uzavřel Mlejnek.