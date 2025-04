Klaus Nerudovou kritizoval za její nedávný výrok o tom, že Československo během druhé světové války osvobodili Američané. Podle bývalého prezidenta je to ukázka současného přepisování dějin a také zneužívání 80. výročí od konce druhé světové války pro předvolební kampaň.

„Nemýlili jsme se, očekávali jsme, že to přijde. Já zjišťuji, že jsem se pravděpodobně ocitl v jiné době, než ve které jsem měl šanci žít,“ povzdechl si bývalý premiér a prezident na křtu své knihy. Její název podle autora pomohla zvolit i umělá inteligence.

Podle Klause bylo důležité knihu vydat rychle. „Jsme si vědomi toho, že knížka bude přijímána, nebo odmítána v neklidné době rozbíhající se politické kampaně,“ uvažoval její autor. „Už teď jsou náznaky, že kampaň nebude úplně přátelská,“ doplnil.

Klaus upozornil, že jeho dílo o zhruba 130 stranách není prací historika o druhé světové válce, nýbrž pohled na celou epochu. „A to nejen po té válce, ale i před ní, jelikož to je éra, která vedla k jejímu rozpoutání,“ upřesnil během křtu Café Mozart na Staroměstském náměstí v Praze.

V knize se Klaus pozastavuje i nad vznikem Československa, jehož existenci označil za „nesamozřejmou“ a bylo podle něj jen otázka času, kdy se společná republika rozpadne. Byl to právě Klaus, který stál na české straně v roli premiéra u rozdělení federace na dva samostatné státy v 90. letech.

Zploštěné hodnocení Beneše

Zmínil také složitou situaci Edvarda Beneše v české historii. Klaus podle svých slov s Benešem polemizuje o jednostranných politických odsudcích, kterých se podle něj Beneš dočkal. Především pak za roli v klíčových událostech, jako byla smlouva se Sovětským svazem v roce 1943 nebo postoj při únoru 1948. Podle Klause je hodnocení Beneše často zploštěné.

V knize se naopak až překvapivě málo prostoru věnuje komunismu, respektive boji s ním. Přestože Václav Klaus zůstává jednou z největších postav polistopadového vývoje ať kvůli ekonomické transformaci, rozdělení Československa nebo vstupu České republiky do Evropské unie, nejdelší kapitola se zabývá současnou ruskou válkou na Ukrajině. Podle Klause tato válka škodí České republice a ničí Evropu.

„Troufáme-li si – alespoň někteří – už tři roky říkat, že to není naše válka a že to u nás za svou válku považují jen lidé jako Rakušan, Pekarová Adamová, Fiala a Černochová, Pavel a Koudelka (zůstanu-li ve světě politiky), pak jsme automaticky stavěni do role nepřátel,“ stojí v knize. Klaus pak dodává, že jen odolní jedinci si dovolí nesouhlasit. „Za nejhorší považuji to, že se válka stává normálem. To je něco, co bylo nejen před dekádami, ale před několika lety nemyslitelné,“ míní bývalý prezident.

Majitel nakladatelství Olympia Lukáš Hinterbuchner se během křtu nechal slyšet, že je velmi rád, že jej Klaus oslovil s nabídkou vydání knihy. „Když jsem nakladatelství Olympia kupoval, rozhodl jsem se podporovat knihy s politickými tématy,“ popsal.

„Příprava této knihy byla velmi rychlá, neboť Institut Václava Klause je velmi profesionální. Možná proto utekla některým cenzorům,“ dodal Hinterbuchner za přítomnosti médií v kavárně na Staroměstském náměstí v Praze.

Nakladatelství Olympia má na svém kontě i knihu od dalšího bývalého premiéra a prezidenta Miloše Zemana s názvem Prezidentský úděl. „Jsem velmi rád, že Olympia může vydávat knihy dvou prezidentů, kteří mají co říct,“ uzavřel Hinterbuchner.