KOMENTÁŘ: Nová vlna covidu? Žádná se v Česku nekoná, říká Václav Klaus

Veřejně známá, oficiálními orgány České republiky publikovaná data ukazují, že u nás epidemie covidu radikálně ustoupila. Přesto vláda, alarmističtí experti a média, zejména veřejnoprávní, rozehrávají hru o její nastupující nové vlně.

Jedná se však jen o novou fázi strašení veřejnosti – na bázi vývoje podivného, nikdy dostatečně nevysvětleného a neobhájeného tzv. reprodukčního čísla R a pomocí dat o nárůstu tzv. pozitivně testovaných. Navzdory tomu, že jsou čísla oproti minulým měsícům nízká a nedá se z nich nic dedukovat, nemluvě o tom, že pozitivita testů neříká vůbec nic o nemoci covid-19.



Žádná nová vlna epidemie neprobíhá. Data to jasně prokazují. Počty hospitalizovaných, počty osob v těžkém stavu a počty zemřelých s covidem jsou nyní velmi nízké a mají klesající tendenci.

S nemocí covid-19 leží v nemocnicích v celé České republice třicet pacientů, ve vážném stavu jsou pouze dva (stav 13. července 2021). Za poslední týden zemřel na covid jeden člověk, i když v průměru u nás denně zemře 300 lidí.

V rozporu s tím však slyšíme, že tzv. protiepidemická opatření musí být zpřísněna. Občané naší země jsou tím vědomě a záměrně zneklidňováni. Každý pozorný pozorovatel bezkoncepčního jednání naší vlády musí dojít k závěru o jejím neseriózním, vykonstruovaném a manipulativním přístupu.

Potenciál pro opakování podzimní či jarní situace se každý den znatelně snižuje. Většina rizikových ročníků již byla očkována a další miliony našich spoluobčanů infekci tímto koronavirem prodělaly. Tato fakta by měla být důvodem pro zklidňování veřejnosti. Jsou navíc předpokladem normálního prožití letošních dovolených. To naše vláda pravděpodobně záměrně ignoruje.

Vládní opatření jsou navíc natolik chaotická a proměnlivá, že je už téměř nikdo není schopen sledovat a orientovat se v nich. Proto je nemalá část veřejnosti ignoruje nebo je dodržuje jen formálně. I vláda svá vlastní opatření nijak důsledně nevynucuje, čímž prozrazuje, že sama ví, jak iracionální a neúčinná jsou.

Zvlášť varovné je to, že se vláda alibisticky zbavuje své odpovědnosti a přenáší ji na skupiny tzv. odborníků. Zcela bezelstně to prozrazuje zbabělý výrok premiéra Andreje Babiše: „Netroufám si už do toho mluvit.“ (Novinky.cz, 13. července 2021)

Kdo jiný by si měl troufat? Proti tomuto útěku od zodpovědnosti premiéra a vlády je třeba rezolutně protestovat. A měli by protestovat všichni.

Když se svádí lidé

Pánové Petr Smejkal a Rastislav Maďar (a to nemluvme o evidentní spornosti jejich odbornosti) žádnou zodpovědnost před veřejností nemají. Svým jednáním potvrzují, že jim nejde o zdraví lidí, ale pouze o objem testování, očkování a prodej vakcín i testů, navíc bez ohledu na jejich přímé i nepřímé náklady.

A bez ohledu na jistotu či nejistotu o účinnosti jak testování (stále se měnícího, a proto nesrovnatelného souboru testovaných), tak očkování. A bez ohledu na dnes a denně přibývající informace zpochybňující účinnost očkování, délku trvání jeho efektu a rozsah vyvolaných zdravotních obtíží očkovaných. Nepletou si tito náhodně „vyvolení“ epidemiologové zájmy české veřejnosti se zájmy farmaceutických firem?

Veřejnost je i přes příznivý vývoj epidemie předmětem hrubého státního nátlaku, aby se nechala očkovat. Nucení lidí k očkování je ve skutečnosti podporou zainteresovaných firem, jakož i předstupněm nového kastování společnosti na občany plnoprávné a na ty, jimž budou muset být občanská práva omezována.

I letošní léto prokazuje, že se covid ve svých nových mutacích stává normální chřipkovou infekcí, která neospravedlňuje pokračování současných mimořádných opatření.