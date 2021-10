Zemana asi trápí játra, nesouvisí to s racionálním úsudkem, řekl Klaus

„Jestli něco potřebujeme, tak aby se brzy rozhlédl a podíval se na výsledky voleb, případně se setkal s některým z relevantních politiků a pověřil někoho sestavením vlády. Jestli má problémy s játry, to asi má, ale nejsem lékař, je to něco úplně jiného než zdravý úsudek,“ řekl v rozhovoru pro Impuls Klaus.

„S jeho stylem života, se skleničkou na jedné straně a cigaretkou na straně druhé to souvisí, to ví každé malé dítě,“ řekl ke spekulacím o zdravotním stavu prezidenta. Dodal, že s názory Zemana mnohdy nesouhlasil, nezpochybňuje ale, že je současný prezident racionálního úsudku schopen.

Detailní informace o Zemanově zdravotním stavu podle svých slov nemá, viděl ho naposledy asi před deseti dny, když byl na prohlídce v Ústřední vojenské nemocnici, kde byl tehdy i Zeman hospitalizován.

„Není mu do skoku, to víme všichni, to nikdo neskrývá. To je skoro normální nebo běžné. Já považuji za naprostou zrůdnost, abych použil Zemanův výrok, hyenismus, jak se vůči němu chovají někteří naši politici,“ řekl dále Klaus.

Konkrétně jmenoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila. „V tomto vede velmi podivnou politiku předseda Senátu pan Vystrčil. Ten způsob, jakým drze vynucuje nějakou zprávu o prezidentově zdraví, považuji za zcela nepřijatelné,“ řekl. Právě Senát totiž může prezidenta vyzvat ke zveřejnění informací. Že by k tomu chtěl přistoupit, ale Vystrčil popřel. Podle Klause každopádně jedná nedůstojně, voliči by na to neměli zapomenout.

„Pan Ovčáček dneska vydal tweet, a to mi stačí. Kdyby to řekli lékaři, bylo by to ještě na vyšší úrovni. Nic nechystám a nikde nepátrám. Jsem normální člověk, který přeje druhému, aby byl zdravý,“ řekl Vystrčil už ve středu dopoledne redakci iDNES.cz.



Ke komunikaci mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka Klaus řekl, že si není zcela jist, zda má mluvčí detailní informace. „Diagnóza je složitá a já bych to spíše nechal na lékaře než na Ovčáčka. Ten tomu nutně vždy dá svou amatérskou dodatečnou interpretaci a já bych se na to být vámi úplně nespoléhal,“ doplnil.

Vyjádřil se také k blogovému příspěvku exministryně a psychiatričky Džamily Stehlíkové. Ta napsala, že „lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy“. „Je to trošku něco jiného, není to ta ‚vystrčilovština‘. Ona je snad lékařka, soud takového typu může udělat,“ řekl s tím, že zdravotní problémy prezidenta nejsou tajemstvím. Nechce však hodnotit správnost úsudku.

Klaus byl v uplynulém měsíci také hospitalizován, dokonce vícekrát. Ke svému zdravotnímu stavu se nechtěl příliš vyjadřovat, pobyt v nemocnici mu ale pomohl.

O Zemanově zdraví se vede řada spekulací. Mluvčí prezidenta Ovčáček je ve středu popřel. „Pan prezident pracuje v Lánech, včera se věnoval přípravám oslav 28. října, podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra odpoledne. Pan prezident se též připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůzek,“ uvedl na Twitteru.

V souvislosti s volbami pak Klaus uvedl, že současní politici chodí kolem zásadních témat po špičkách. Jde například o masivní útok na způsob života západní civilizace. On sám fandí spíš malým stranám. Chybou je podle něj také to, že žádná politická strana nezvedla před volbami téma inflace, která je podle Klause vážným a nebezpečným fenoménem.

Klaus také nevyloučil případnou kandidaturu na prezidenta. „Když ovšem vidím, co se děje v dnešních předvolebních kampaních, jaké podpásovky se udělují, druhá myšlenka se tím může vyřešit, jestli to člověku stojí za to,“ řekl.

Zeman popřál Klausovi k narozeninám - 19. června 2019: