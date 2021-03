Kellner byl symbolem polistopadové ekonomiky, řekl exprezident Klaus

„Ztráta Petra Kellnera je tragická, a to nejen z osobních, lidských důvodů, ale i z hlediska jeho mimořádné pozice v naší zemi a ekonomice,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz exprezident Václav Klaus.

O nešťastné události se dozvěděl v brzkých ranních hodinách od své manželky. Klaus vzpomíná, že s podnikatelem naposledy komunikoval na konci února, když exprezident onemocněl s covidem-19. Podnikatel mu tehdy v SMS zprávě přál brzké uzdravení.

Petr Kellner vynikal mimořádným talentem a pracovitostí, míní Klaus. Právě v těch podle něj tkvěl jeho obrovský úspěch. „On nebyl přistihován na žádných večírcích, za celou tu třicetiletou éru neměl jediný bulvární skandál. Věnoval se byznysu daleko více než někteří jeho souputníci, kteří mu mohli jeho úspěch jenom závidět,“ dodal.



Jeho smrt vidí i jako velkou ztrátu pro naši zemi. Podle Klause byl Petr Kellner symbolem toho, co se v naší společnosti a ekonomice stalo po roce 1989. „V této riskantní chvíli se pustil do šance, kterou dostali tisice, statisíce z nás, a my jsme ji tak jako on využít nedokázali,“ uvedl.

Kellner navíc vynikal i tím, jak širokému portfoliu činností se věnoval. „On věděl, že nemůže jako Baťa zůstat jenom u svých bot. Proto je variabilita jeho investičního portfolia tak velká,“ dodal Klaus.