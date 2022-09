Když byl Žižka rebel. Předhusitské době nevládl král, ale lapkové a šlechta

Film o krátké etapě tajemného života pozdějšího geniálního vojevůdce a přísného až krutého hejtmana nechme napospas kritikům a podívejme se do dobových kronik a tlustých zaprášených knih, které nebezpečné časy léta Páně 1402 zachytily. Je to strhující doba, nejistá, pulzující a mnohým asi poměrně neznámá. Doba, kdy král svrhl krále, kdy bratr zajal bratra a kdy se lupiči stávali vlivnými politiky. Je to drama. Kdyby ho znal Shakespeare, mohl sepsat další slavný divadelní kus.