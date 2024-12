Pietní akty i ohlédnutí za tvorbou. Česko si připomene Václava Havla

Ke hrobu rodiny Havlových na Vinohradském hřbitově již tradičně už ráno zamíří vysocí ústavní činitelé. K pietnímu aktu se zde sejdou předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Na stejném místě odpoledne pak proběhne další pieta nazvaná Havloidská svíčka pro Václava Havla pořádaná spolkem Havloids memorial club.

Promítání v Knihovně Václava Havla s názvem Václav Havel v plné síle se uskuteční od 19 hodin.

Vánoční koncert v Národním technickém muzeu v Praze 7 od 19 hodin

Vzpomínka na Václava Havla u Lavičky Václava Havla v Hradci Králové od 17 hodin

Svíčka pro Václava Havla na Rybím trhu v Opavě od 17:30

Svíčka pro Václava Havla na Náměstí Míru v Jindřichově Hradci od 16 hodin

Vzpomínka na Václava Havla na Masarykově náměstí v Třeboni od 12 hodin

Vzpomínka na Václava Havla v Sušicích na náměstí od 18 hodin

Svíčka pro Václava Havla na Velkém náměstí v Prachaticích od 18 hodin

Srdce pro Václava Havla v Tucan Café ve Valašském Meziříčí

Srdce pro Václava Havla na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem od 18 hodin

Vzpomínka na Václava Havla v Parku u galerie v Roudnici nad Labem od 18 hodin

Inscenace divadelní hry Protest v Hostinci Na Růžku v Roztokách u Prahy od 19:30

Naopak Knihovna Václava Havla nacházející se v pražské Ostrovní ulici láká na večer v pozitivnějším duchu. „Budeme vzpomínat zvesela a neformálně,“ píše v programu.

Od 19 hodin budou ke zhlédnutí záběry z období mezi lety 1988 a 1989. Tedy v době, kdy byl Havel nejzaměstnanější a možná také politicky nejaktivnější. Večerem provede editorka knihovny Anna Freimanová.

O tom, že vzpomínka na prvního porevolučního prezidenta se dá spojit s adventní náladou, svědčí program Národního technického muzea. Taktéž od 19 hodin se v dopravní hale muzea bude zpívat Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Muzeum samotné akci prezentuje právě jako vzpomínku na Václava Havla.

Vzpomínkové akce budou probíhat i mimo hlavní město. Úctu zesnulému disidentovi mohou vyjádřit lidé v Hradci Králové u Lavičky Václava Havla, zapálit svíčku půjdou lidé na Rybí trh v Opavě nebo na Náměstí míru v Jindřichově Hradci či na Masarykově náměstí v Třeboni.

Na dalších místech zvolili poněkud barvitější verzi vzpomínání na českého disidenta. V Hostinci Na Růžku v Roztokách u Prahy bude k vidění divadelní hra s názvem Protest od režiséra Andreje Kroba. V Roudnici nad Labem bude součástí vzpomínkového večera i hudební vystoupení.

V Lysé nad Labem organizátoři akce Srdce pro Václava Havla lákají nejen na vzpomínku při svíčce, ale nabádají účastníky, aby si ve středu výrazně vyhrnuli nohavice. Poukazují tím na situaci, z prosince roku 1989, kdy se Václav Havel účastnil vojenské přehlídky na Hradě. Jeho oblekové kalhoty mu údajně padaly, a tak se rozhodl je povytáhnout. Sám na tuto situaci ale vzpomínal nerad.

Václav Havel zemřel 18. prosince 2011 na své chalupě na Hrádečku ve věku 75 let. Po pádu komunistického režimu, na kterém měl velký podíl, se stal československým prezidentem. Po rozdělení federace v roce 1993 byl ještě českým prezidentem, a to dva mandáty až do roku 2003.