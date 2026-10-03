První setkání? Přišel k nám Václav Havel Mikuláš, vzpomíná Jakub Landovský

Jakou jste tehdy řekl Mikulášovi Havlovi básničku? Pamatujete si to ještě?
Mně byly dva roky, a to i odpoví na otázku ohledně básničky. Když Havel jako Mikuláš, Jaroslav Hutka a bezejmenný čert vstoupili do místnosti v Mělnické ulici v Praze na Újezdě, já oněměl hrůzou. Čert chrastil řetězem. Ale hrdinou toho setkání pro mě nebyl Havel, ale táta Pavel, který toho čerta vzal za flígr a vyhodil z bytu a zabouchl dveře. Mně se ulevilo a od té chvíle jsem místo básniček říkal: „Táta.“
Václav Havel byl zblízka jiný. Měl cit pro vtip a pro to se trochu shodit.