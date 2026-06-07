Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Před 35 lety opustily naše území sovětské okupační jednotky. Za pět minut dvanáct

Premium

Fotogalerie 28

Tanky najíždějí 30. srpna 1990 na vojenské základně v Milovicích na železniční vagony, aby s nimi sovětská armáda odjela domů. Poslední voják opustil naše území až 27. června 1991. | foto: ČTK

Tomáš Lánský
Byl to skoro zázrak. V chaotické době před 35 lety se Sověti nechali překvapivě přesvědčit k odchodu okupační armády. Ale dýmku míru si Gorbačov s Havlem nevykouřil.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Před 35 lety, v červnu 1991, duněly po československých kolejích stovky ostře sledovaných transportů. Vrcholil rok a půl dlouhý proces, kdy se stahovaly poslední okupační jednotky vojsk Varšavské smlouvy.

Naše území opouštělo přes 73 tisíc vojáků, 40 tisíc jejich rodinných příslušníků, 105 letounů, 175 vrtulníků a tisícovka tanků. To vše s hrozbou, že frustrované a ozbrojené posádky, které si s sebou braly 95 tisíc tun munice a vnímaly blížící se kolaps vlastního impéria, mohou kdykoliv zmáčknout spoušť. Jak se vlastně podařilo vyprovodit armádu, jež nás přes dvacet let držela v kleštích, a rovnou s tím pohřbít i celou Varšavskou smlouvu?

Ten, kdo to nebral s nadšením, byli důstojníci, střední kádry. Pro jejich paničky, které tehdy vykupovaly české obchody, to muselo být daleko horší než pro ty řadové vojáky.

Milan Bártahistorik z Ústavu pro studium totalitních režimů

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Rozevlátý Poborský a bouřící Staromák. Jak se zrodila slavná fotka stříbrného Eura

Jaroslav JIřička: Karel Poborský slaví stříbro z fotbalového mistrovství Evropy...

Brzy to bude třicet let, co se Staroměstské náměstí proměnilo v jeden velký kotel. I když čeští fotbalisté v Anglii na evropské zlato nedosáhli, vraceli se jako vítězové. A uprostřed divokých oslav...

7. června 2026

Vývojářka Manufaktury: Kosmetika z Asie? Má obří uhlíkovou stopu i strašlivé dopady

Premium
Tereza Zahrádková

Proč Asijci zbožňují českou pivní kosmetiku? A proč se vlčí mák na rozdíl od svého modrého příbuzného pro sprchové gely a další kosmetické výrobky nehodí? Tajemství i zákulisí toho, jak vůbec...

7. června 2026

Německo roky dotovalo islamisty. Na účtech extremistů přistálo 15 milionů eur

Premium
Charita? Kancelář německé organizace, blízké muslimským radikálům.

Němečtí politici dlouho podceňovali riziko, které představuje radikální islám. Tamní novináři se propracovali k utajované zprávě z roku 2019, která přinesla znepokojující fakta.

7. června 2026

Léky na hubnutí trápí obchodníky. Zákazníci vracejí až moc velkého oblečení

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Oděvní firmy ve Spojených státech čelí prudkému nárůstu počtu vrácených zásilek. Důvodem je především to, že zákazníci po užívání léků na hubnutí chtějí menší velikosti. Některé firmy uvedly, že nyní...

7. června 2026

Před 35 lety opustily naše území sovětské okupační jednotky. Za pět minut dvanáct

Premium
Tanky najíždějí 30. srpna 1990 na vojenské základně v Milovicích na železniční...

Byl to skoro zázrak. V chaotické době před 35 lety se Sověti nechali překvapivě přesvědčit k odchodu okupační armády. Ale dýmku míru si Gorbačov s Havlem nevykouřil.

7. června 2026

Ruská armáda zaútočila na dvě ukrajinské záchranné lodě v Černém moři

Loď s ukrajinským obilím na Černém moři (2. listopadu 2022)

Ruská armáda zaútočila v černomořských ukrajinských vodách na dvě civilní pátrací a záchranné lodě, uvedl ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Při útoku utrpělo několik lidí zranění."Nepřítel...

6. června 2026  22:06

V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

ilustrační snímek

K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z panelových domů v Toužimi došlo k výbuchu, který podle prvotních informací souvisel s manipulací s dosud...

6. června 2026  19:51,  aktualizováno  20:51

Umělé oplodnění i pro single ženy? Dítě potřebuje otce a matku, zní z koalice

Premium
ilustrační snímek

Svobodné Češky by v budoucnu mohly získat právo podstoupit umělé oplodnění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznámil, že jeho resort se aktuálně možností zabývá. Zatímco odborníci krok...

6. června 2026

Tchaj-wan dostal z Číny pár ohrožených pand červených. Je to poprvé od roku 2014

Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu obdržela v sobotu z Číny pár...

Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu obdržela v sobotu z Číny pár ohrožených pand červených. Jedná se o první výměnu zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí za více než deset let, a to...

6. června 2026  19:06

Pittsburská dohoda slaví 108 let. Položila základ spolupráce Čechů s Američany

Pittsburská dohoda stupňovala meziválečné požadavky Slováků

Než se z myšlenky společného státu Čechů a Slováků stala politická realita, musela urazit dlouhou cestu. Část jí vedla přes americký Pittsburgh. Právě tam podepsali před 108 lety čeští a slovenští...

6. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

NATO zahájilo operace na posílení obrany v okolí Švédska a Finska

ilustrační snímek

Jednotky Severoatlantické aliance zahájily v sobotu několik operací zaměřených na posílení obrany v okolí Švédska a Finska, informovala agentura AFP. Oba severské státy jsou nejnovějšími členy...

6. června 2026  18:46

Ukrajinské děti našly v Rusku pomoc, tvrdí film. Navrátilci mluví o bití a lžích

Snímek z ruského propagandistického dokumentu SVOi Deti

Ukrajinské děti odvezené z okupovaných území se na rekreačních táborech v Rusku vyrovnávají s následky bojů a nacházejí podporu, tvrdí nový propagandistický dokument. O tom, že válku rozpoutala...

6. června 2026  18:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.