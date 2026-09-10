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Knihovna Václava Havla mění název. Respektuje přání vdovy po exprezidentovi

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  12:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Knihovna Václava Havla ponese nové jméno 1. prezidentská knihovna, respektuje přání první dámy a vdovy po exprezidentovi Dagmar Havlové, sdělil šéf její správní rady David Dušek. Knihovna své nové jméno rovněž zveřejnila na webu a facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní Ceny Václava Havla.

Nyní se podle Duška koná jednání správní rady 1. prezidentské knihovny a po něm bude o situaci knihovna podrobněji informovat. Instituce dříve avizovala, že hodlá rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu.

Knihovna Václava Havla představí svůj nový název v nejbližších týdnech

Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.

Podrobnosti připravujeme...

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